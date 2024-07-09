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Доллар растет перед выступлением Пауэлла

Доллар растет перед выступлением Пауэлла - 09.07.2024, ПРАЙМ

Доллар растет перед выступлением Пауэлла

Доллар США во вторник повысился перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Инвесторы ждут новые намеки на снижение... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T20:24+0300

2024-07-09T20:24+0300

2024-07-09T20:24+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Доллар США во вторник повысился перед выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Инвесторы ждут новые намеки на снижение процентных ставок с учетом данных, указывающих на замедление экономики.Пауэлл может занять более мягкую позицию по поводу экономики, поскольку рынок труда ослабевает, а инфляция приближается к годовой цели ФРС в 2%.В прогнозах представителей ФРС, обозначенных на июньском заседании, указано только одно снижение ставок в этом году.До этих прогнозов стало известно, что в 1-м квартале инфляция превзошла оценки. В марте же ФРС прогнозировала три снижения ставок в этом году.Пауэлл во вторник, вероятно, признает, что прогнозы устаревают, как считает Марк Чэндлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex в Нью-Йорке.Кроме того, по мнению Чэндлера, Пауэлл, скорее всего, укажет, что "поступающие данные укрепили уверенность ФРС в том, что экономика замедляется и что инфляция возвращается к целевому значению".С пятничной публикации данных по рынку труда трейдеры стали с большей уверенностью ожидать два снижения ставок ФРС к декабрю, причем первое снижение, скорее всего, должно будет произойти в сентябре.На этой неделе главным событием для рынков будет запланированная на четверг публикация индекса потребительских цен за июнь. Ожидается, что основной показатель вырос на 0,1%, а базовый индекс повысился на 0,2%. При таком раскладе годовой рост должен был составить 3,1% и 3,4% соответственно.Индекс доллара, оценивающий американскую валют против евро, фунта, иены и еще трех валют, к моменту написания статьи вырос на 0,11% до 105,08. В понедельник он упал до минимума с 13 июня – 104,80.Евро снизился после вчерашних резких колебаний, так как инвесторы смирились с тем, что парламент Франции оказался в подвешенном состоянии, что указывает на потенциальный политический тупик, но уменьшает опасения насчет налогово-бюджетной политики, связанные с победой ультраправых или левых.Евро понизился на 0,07% до 1,0814 доллара США. В понедельник он достиг 1,0845 доллара, максимума с 12 июня.Член совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта во вторник сказал, что центральный банк может и дальше постепенно снижать процентные ставки, не ставя под угрозу нынешнее ослабление инфляции.ЕЦБ в первый раз снизил ставки с рекордных максимумов в июне, но не сделал подробных комментариев относительно дальнейших действий.Доллар США вырос на 0,19% до 161,11 иены. Он остается ниже 38-летнего максимума 161,96, достигнутого на прошлой неделе.Банк Японии во вторник сказал, что некоторые участники рынка призывают его в этом месяце примерно в два раза замедлить темпы покупки облигаций в рамках плана постепенного сворачивания такой активности.Фунт укрепился на 0,02% до 1,2806 доллара.Биткоин вырос на 1,95% до 57 358 долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша