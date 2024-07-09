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Курс юаня повысился в начале торгов 9 июля

Курс юаня повысился в начале торгов 9 июля - 09.07.2024, ПРАЙМ

Курс юаня повысился в начале торгов 9 июля

Курс рубля в начале торгов вторника снижается против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 11,92 рубля, следует из данных Московской биржи. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T10:06+0300

2024-07-09T10:06+0300

2024-07-09T10:07+0300

китайский юань

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается против юаня: курс китайской валюты прибавляет до 11,92 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышается на 1 копейку, до 11,92 рубля.

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