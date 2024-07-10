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Госдума одобрила индексацию акцизов на автомобили, мотоциклы и бензин
Госдума одобрила индексацию акцизов на автомобили, мотоциклы и бензин - 10.07.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила индексацию акцизов на автомобили, мотоциклы и бензин
Госдума приняла закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо на ближайшие три года. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T09:47+0300
2024-07-10T09:47+0300
2024-07-10T09:47+0300
налоги
госдума
акциз
авто
мотоцикл
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо на ближайшие три года. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, направленные на совершенствование налоговой системы РФ. При этом ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса на 2025 год устанавливается в размере 15 755 рублей за тонну, на 2026 год – 16 385 рублей, на 2027 год – 17 040 рублей; на бензин более низкого класса – 16 185 рублей, 16 832 рубля и 17 505 рублей соответственно; на дизельное топливо - 10 915 рублей, 11 352 рубля и 11 806 рублей. Акциз на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей устанавливается на 2025 год в размере 6 940 рублей за тонну, на 2026 год – 7 218 рублей, на 2027 год – 7 507 рублей. Для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил акциз в 2025 году составит 583 рубля за лошадиную силу, в 2026 году – 606 рублей, в 2027 году - 630 рублей. Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и до 150 лошадиных сил включительно акциз на 2025 год составит 61 рубль за лошадиную силу, на 2026 год - 63 рубля, на 2027 год - 66 рублей; до 200 лошадиных сил включительно - 583 рубля, 606 рублей и 630 рублей соответственно; до 300 лошадиных сил включительно - 955 рублей, 993 рубля и 1033 рубля; до 400 лошадиных сил – 1628 рублей, 1693 рубля и 1761 рубль; до 500 лошадиных сил включительно – 1685 рублей, 1752 рубля и 1822 рубля. Для более мощных автомобилей акциз составит 1740 рублей, 1810 рублей и 1882 рубля соответственно. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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госдума, акциз, авто, мотоцикл
Налоги, Госдума, акциз, Авто, мотоцикл
Госдума одобрила индексацию акцизов на автомобили, мотоциклы и бензин
Госдума приняла закон об индексации акцизов на автомобили, мотоциклы и бензин
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предусматривающий ежегодную индексацию на 4% ставок акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо на ближайшие три года.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, направленные на совершенствование налоговой системы РФ. При этом ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса на 2025 год устанавливается в размере 15 755 рублей за тонну, на 2026 год – 16 385 рублей, на 2027 год – 17 040 рублей; на бензин более низкого класса – 16 185 рублей, 16 832 рубля и 17 505 рублей соответственно; на дизельное топливо - 10 915 рублей, 11 352 рубля и 11 806 рублей.
Акциз на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей устанавливается на 2025 год в размере 6 940 рублей за тонну, на 2026 год – 7 218 рублей, на 2027 год – 7 507 рублей.
Для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил акциз в 2025 году составит 583 рубля за лошадиную силу, в 2026 году – 606 рублей, в 2027 году - 630 рублей.
Для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и до 150 лошадиных сил включительно акциз на 2025 год составит 61 рубль за лошадиную силу, на 2026 год - 63 рубля, на 2027 год - 66 рублей; до 200 лошадиных сил включительно - 583 рубля, 606 рублей и 630 рублей соответственно; до 300 лошадиных сил включительно - 955 рублей, 993 рубля и 1033 рубля; до 400 лошадиных сил – 1628 рублей, 1693 рубля и 1761 рубль; до 500 лошадиных сил включительно – 1685 рублей, 1752 рубля и 1822 рубля.
Для более мощных автомобилей акциз составит 1740 рублей, 1810 рублей и 1882 рубля соответственно.
Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.