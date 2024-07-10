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Больше ошибок и новый штраф: что изменили для водителей за полгода

Больше ошибок и новый штраф: что изменили для водителей за полгода - 10.07.2024, ПРАЙМ

Больше ошибок и новый штраф: что изменили для водителей за полгода

Камеры научились распознавать новый вид нарушений, на экзаменах в ГИБДД можно допустить больше помарок, а на пересдачу прав отправят больше водителей. Портал... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T13:35+0300

2024-07-10T13:35+0300

2024-07-10T13:35+0300

авто

гаи

гибдд

штрафы гибдд

дорожные штрафы

дорожные камеры

параллельный импорт

еаэс

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Камеры научились распознавать новый вид нарушений, на экзаменах в ГИБДД можно допустить больше помарок, а на пересдачу прав отправят больше водителей. Портал Autonews собрал главные изменения для автомобилистов за первое полугодие 2024-го. Дорожные камеры научили фиксировать автомобили, которые не пропускают выходящих из трамваев пассажиров. Штраф за нарушение - полторы тысячи рублей, его можно оплатить со скидкой 50% в первые 20 дней после получения.Со марта водителям разрешили покупать короткие страховые полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. А с апреля заработал новый регламент по сдаче вождения для получения удостоверений в Госавтоинспекции: разрешается допустить семь помарок.Кроме того, ужесточили требования к обладателям иностранных удостоверений: в дополнение к ним теперь обязательно придется сдать экзамен в ГИБДД и получить российские права. Также значительно ужесточили правила ввоза автомобилей по параллельному импорту, которые приходят в Россию через страны ЕАЭС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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