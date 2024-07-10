Больше ошибок и новый штраф: что изменили для водителей за полгода
Autonews: камеры фиксируют авто, которые не пропускают пассажиров трамваев
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Камеры научились распознавать новый вид нарушений, на экзаменах в ГИБДД можно допустить больше помарок, а на пересдачу прав отправят больше водителей. Портал Autonews собрал главные изменения для автомобилистов за первое полугодие 2024-го.
Дорожные камеры научили фиксировать автомобили, которые не пропускают выходящих из трамваев пассажиров. Штраф за нарушение - полторы тысячи рублей, его можно оплатить со скидкой 50% в первые 20 дней после получения.
Со марта водителям разрешили покупать короткие страховые полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. А с апреля заработал новый регламент по сдаче вождения для получения удостоверений в Госавтоинспекции: разрешается допустить семь помарок.
Кроме того, ужесточили требования к обладателям иностранных удостоверений: в дополнение к ним теперь обязательно придется сдать экзамен в ГИБДД и получить российские права. Также значительно ужесточили правила ввоза автомобилей по параллельному импорту, которые приходят в Россию через страны ЕАЭС.
Кроме того, ужесточили требования к обладателям иностранных удостоверений: в дополнение к ним теперь обязательно придется сдать экзамен в ГИБДД и получить российские права. Также значительно ужесточили правила ввоза автомобилей по параллельному импорту, которые приходят в Россию через страны ЕАЭС.