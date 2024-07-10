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Больше ошибок и новый штраф: что изменили для водителей за полгода - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Больше ошибок и новый штраф: что изменили для водителей за полгода
Больше ошибок и новый штраф: что изменили для водителей за полгода - 10.07.2024, ПРАЙМ
Больше ошибок и новый штраф: что изменили для водителей за полгода
Камеры научились распознавать новый вид нарушений, на экзаменах в ГИБДД можно допустить больше помарок, а на пересдачу прав отправят больше водителей. Портал... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T13:35+0300
2024-07-10T13:35+0300
авто
гаи
гибдд
штрафы гибдд
дорожные штрафы
дорожные камеры
параллельный импорт
еаэс
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Камеры научились распознавать новый вид нарушений, на экзаменах в ГИБДД можно допустить больше помарок, а на пересдачу прав отправят больше водителей. Портал Autonews собрал главные изменения для автомобилистов за первое полугодие 2024-го. Дорожные камеры научили фиксировать автомобили, которые не пропускают выходящих из трамваев пассажиров. Штраф за нарушение - полторы тысячи рублей, его можно оплатить со скидкой 50% в первые 20 дней после получения.Со марта водителям разрешили покупать короткие страховые полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. А с апреля заработал новый регламент по сдаче вождения для получения удостоверений в Госавтоинспекции: разрешается допустить семь помарок.Кроме того, ужесточили требования к обладателям иностранных удостоверений: в дополнение к ним теперь обязательно придется сдать экзамен в ГИБДД и получить российские права. Также значительно ужесточили правила ввоза автомобилей по параллельному импорту, которые приходят в Россию через страны ЕАЭС.
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авто, гаи, гибдд, штрафы гибдд, дорожные штрафы, дорожные камеры, параллельный импорт, еаэс
Авто, ГАИ, ГИБДД, штрафы ГИБДД, дорожные штрафы, дорожные камеры, параллельный импорт, ЕАЭС
13:35 10.07.2024
 
Больше ошибок и новый штраф: что изменили для водителей за полгода

Autonews: камеры фиксируют авто, которые не пропускают пассажиров трамваев

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкТрамвай.
Трамвай. - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Камеры научились распознавать новый вид нарушений, на экзаменах в ГИБДД можно допустить больше помарок, а на пересдачу прав отправят больше водителей. Портал Autonews собрал главные изменения для автомобилистов за первое полугодие 2024-го.
Дорожные камеры научили фиксировать автомобили, которые не пропускают выходящих из трамваев пассажиров. Штраф за нарушение - полторы тысячи рублей, его можно оплатить со скидкой 50% в первые 20 дней после получения.
Со марта водителям разрешили покупать короткие страховые полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. А с апреля заработал новый регламент по сдаче вождения для получения удостоверений в Госавтоинспекции: разрешается допустить семь помарок.

Кроме того, ужесточили требования к обладателям иностранных удостоверений: в дополнение к ним теперь обязательно придется сдать экзамен в ГИБДД и получить российские права. Также значительно ужесточили правила ввоза автомобилей по параллельному импорту, которые приходят в Россию через страны ЕАЭС.
Проверка цифровых пропусков в Москве - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
Названо нарушение ПДД, за которое оштрафуют на 25 тысяч рублей в месяц
8 июля, 02:02
 
АвтоГАИГИБДДштрафы ГИБДДдорожные штрафыдорожные камерыпараллельный импортЕАЭС
 
 
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