https://1prime.ru/20240710/raskhodniki--849989268.html

Автоэксперт назвал пять "опасных" расходников, которые забывают менять

Автоэксперт назвал пять "опасных" расходников, которые забывают менять - 10.07.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал пять "опасных" расходников, которые забывают менять

Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов перечислил "Российской газете" пять расходных материалов, о которых нельзя ни... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T14:38+0300

2024-07-10T14:38+0300

2024-07-10T14:39+0300

авто

ремонт

масло

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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов перечислил "Российской газете" пять расходных материалов, о которых нельзя ни в ком случае забывать.Владелец, который не меняет моторное масло вовремя, либо экономит на качестве продукта, рискует "заработать" повышенный износ, трудности с его запуском авто и даже повреждение мотора. Засоренный и отработавший свой ресурс масляный фильтр не способен эффективно удалять загрязняющие вещества из моторного масла. А забитый топливный фильтр приведет к проблемам с запуском и снижению мощности.Четвертый важный расходник - свечи зажигания. И пятый - тормозная жидкость. Их обязательно надо своевременно менять. Ранее руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко рассказал агентству "Прайм", что высокая температура воздуха и прямые солнечные лучи могут оказать негативное влияние на состояние лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, работу его тормозной системы и электроники. Покрытие можно сохранить, оставляя авто на крытых стоянках, под навесом, в тени, либо используя специальный чехол для авто, который зачастую сможет защитить его и от града.

https://1prime.ru/20240708/avto-849912064.html

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авто, ремонт, масло