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Автоэксперт назвал пять "опасных" расходников, которые забывают менять - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт назвал пять "опасных" расходников, которые забывают менять
Автоэксперт назвал пять "опасных" расходников, которые забывают менять - 10.07.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал пять "опасных" расходников, которые забывают менять
Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов перечислил "Российской газете" пять расходных материалов, о которых нельзя ни... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:38+0300
2024-07-10T14:39+0300
авто
ремонт
масло
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов перечислил "Российской газете" пять расходных материалов, о которых нельзя ни в ком случае забывать.Владелец, который не меняет моторное масло вовремя, либо экономит на качестве продукта, рискует "заработать" повышенный износ, трудности с его запуском авто и даже повреждение мотора. Засоренный и отработавший свой ресурс масляный фильтр не способен эффективно удалять загрязняющие вещества из моторного масла. А забитый топливный фильтр приведет к проблемам с запуском и снижению мощности.Четвертый важный расходник - свечи зажигания. И пятый - тормозная жидкость. Их обязательно надо своевременно менять. Ранее руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко рассказал агентству "Прайм", что высокая температура воздуха и прямые солнечные лучи могут оказать негативное влияние на состояние лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, работу его тормозной системы и электроники. Покрытие можно сохранить, оставляя авто на крытых стоянках, под навесом, в тени, либо используя специальный чехол для авто, который зачастую сможет защитить его и от града.
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авто, ремонт, масло
Авто, ремонт, масло
14:38 10.07.2024 (обновлено: 14:39 10.07.2024)
 
Автоэксперт назвал пять "опасных" расходников, которые забывают менять

Автоэксперт Константинов назвал пять "опасных" расходников, которые надо менять

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвто на дороге
Авто на дороге - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов перечислил "Российской газете" пять расходных материалов, о которых нельзя ни в ком случае забывать.
Владелец, который не меняет моторное масло вовремя, либо экономит на качестве продукта, рискует "заработать" повышенный износ, трудности с его запуском авто и даже повреждение мотора. Засоренный и отработавший свой ресурс масляный фильтр не способен эффективно удалять загрязняющие вещества из моторного масла. А забитый топливный фильтр приведет к проблемам с запуском и снижению мощности.
Четвертый важный расходник - свечи зажигания. И пятый - тормозная жидкость. Их обязательно надо своевременно менять.
Ранее руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко рассказал агентству "Прайм", что высокая температура воздуха и прямые солнечные лучи могут оказать негативное влияние на состояние лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, работу его тормозной системы и электроники. Покрытие можно сохранить, оставляя авто на крытых стоянках, под навесом, в тени, либо используя специальный чехол для авто, который зачастую сможет защитить его и от града.
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