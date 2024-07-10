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Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, утверждает Байден
Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, утверждает Байден - 10.07.2024, ПРАЙМ
Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, утверждает Байден
Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе своего выступления на начавшемся саммите Североатлантического альянса в... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T06:30+0300
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ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе своего выступления на начавшемся саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне."Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне", - сказал глава Белого дома, выступая перед лидерами союзных стран. Более того, как заявил американский президент, при полной поддержке НАТО Украина "может и остановит" Россию. По его словам, это необходимо, потому что после победы в специальной военной операции Москва "не остановится на Украине", а будет создавать угрозу европейскому региону.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, нато, сша, джо байден
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, США, Джо Байден
Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, утверждает Байден
Байден заявил на саммите НАТО, что Россия проигрывает в конфликте на Украине
ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. Россия "проигрывает" в конфликте на Украине, заявил глава Белого дома Джо Байден в ходе своего выступления на начавшемся саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне.
"Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этой войне", - сказал глава Белого дома, выступая перед лидерами союзных стран.
Более того, как заявил американский президент, при полной поддержке НАТО Украина "может и остановит" Россию. По его словам, это необходимо, потому что после победы в специальной военной операции Москва "не остановится на Украине", а будет создавать угрозу европейскому региону.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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