https://1prime.ru/20240711/subaru-850025448.html

Автоэксперт рассказал, стоит ли переплачивать за новый Subaru Outback

Автоэксперт рассказал, стоит ли переплачивать за новый Subaru Outback - 11.07.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт рассказал, стоит ли переплачивать за новый Subaru Outback

Новые японские внедорожники все еще можно купить в России – и даже с гарантией. Но цены, по сравнению со стоимостью китайских аналогов, кусаются. Эксперт "За... | 11.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-11T17:13+0300

2024-07-11T17:13+0300

2024-07-11T17:15+0300

авто

кроссоверы

внедорожники

китайские авто

subaru

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Новые японские внедорожники все еще можно купить в России – и даже с гарантией. Но цены, по сравнению со стоимостью китайских аналогов, кусаются. Эксперт "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал, стоит ли переплачивать за Subaru Outback по параллельному импорту.Три года назад эта модель на российском рынке стоила около четырех миллионов рублей и считалась дорогой на фоне конкурентов со схожими характеристиками. Сейчас за нее придется отдать уже семь миллионов. При этом китайские аналоги, хоть и дешевле, репутацию надежных в глазах российского покупателя пока не заработали, отмечает Милешкин. А конкретно Subaru по-прежнему выпускается в Японии, что уже весомый аргумент.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДвигатель 2.5 – атмосферный. Меньше двухсот лошадиных сил не сильно впечатляют в большой машине, однако тянут они на совесть. Но главный его плюс - почти идеальное взаимодействие мотора и вариатора. А также отличные тормоза и хорошая реакция на руль, подчеркивает автоэксперт. В целом, в России востребованы праворульные авто, их стоимость на вторичном рынке в настоящее время составляет около 979 тысяч рублей. Согласно исследованию "Авито авто", Toyota стала самой популярной маркой среди праворульных автомобилей с долей рынка в 41,11%. За ней расположились Nissan (17,47%), Honda (15,36%), Mitsubishi (6,62%) и Mazda (5,67%).

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авто, кроссоверы, внедорожники, китайские авто, subaru