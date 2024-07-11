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Автоэксперт рассказал, стоит ли переплачивать за новый Subaru Outback
Автоэксперт рассказал, стоит ли переплачивать за новый Subaru Outback - 11.07.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт рассказал, стоит ли переплачивать за новый Subaru Outback
Новые японские внедорожники все еще можно купить в России – и даже с гарантией. Но цены, по сравнению со стоимостью китайских аналогов, кусаются. Эксперт "За... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T17:13+0300
2024-07-11T17:13+0300
2024-07-11T17:15+0300
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кроссоверы
внедорожники
китайские авто
subaru
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Новые японские внедорожники все еще можно купить в России – и даже с гарантией. Но цены, по сравнению со стоимостью китайских аналогов, кусаются. Эксперт "За рулем" Кирилл Милешкин рассказал, стоит ли переплачивать за Subaru Outback по параллельному импорту.Три года назад эта модель на российском рынке стоила около четырех миллионов рублей и считалась дорогой на фоне конкурентов со схожими характеристиками. Сейчас за нее придется отдать уже семь миллионов. При этом китайские аналоги, хоть и дешевле, репутацию надежных в глазах российского покупателя пока не заработали, отмечает Милешкин. А конкретно Subaru по-прежнему выпускается в Японии, что уже весомый аргумент.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДвигатель 2.5 – атмосферный. Меньше двухсот лошадиных сил не сильно впечатляют в большой машине, однако тянут они на совесть. Но главный его плюс - почти идеальное взаимодействие мотора и вариатора. А также отличные тормоза и хорошая реакция на руль, подчеркивает автоэксперт. В целом, в России востребованы праворульные авто, их стоимость на вторичном рынке в настоящее время составляет около 979 тысяч рублей. Согласно исследованию "Авито авто", Toyota стала самой популярной маркой среди праворульных автомобилей с долей рынка в 41,11%. За ней расположились Nissan (17,47%), Honda (15,36%), Mitsubishi (6,62%) и Mazda (5,67%).
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авто, кроссоверы, внедорожники, китайские авто, subaru
Авто, кроссоверы, внедорожники, китайские авто, Subaru
Автоэксперт рассказал, стоит ли переплачивать за новый Subaru Outback
Автоэксперт Милешкин: в РФ продают надежный Subaru Outback за 7 млн рублей