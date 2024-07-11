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"Он потребовал". Стало известно, что Зеленский задумал в отношении России
"Он потребовал". Стало известно, что Зеленский задумал в отношении России - 11.07.2024, ПРАЙМ
"Он потребовал". Стало известно, что Зеленский задумал в отношении России
Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять ограничения на ракетные удары по территории России, пишет издание Neue Zürcher Zeitung. | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:29+0300
2024-07-11T11:29+0300
2024-07-11T11:29+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
джо байден
удары по территории россии
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять ограничения на ракетные удары по территории России, пишет издание Neue Zürcher Zeitung."Он потребовал от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием", - сказано в публикации.Как пишет издание, Зеленский объяснил требование тем, что Киев без "глубоких ударов" по России ничего не сможет сделать.Ранее Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
https://1prime.ru/20240710/ssha-850001354.html
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владимир зеленский, джо байден, удары по территории россии
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, удары по территории России
"Он потребовал". Стало известно, что Зеленский задумал в отношении России
NZZ: Зеленский потребовал от Байдена снять любые запреты на удары по РФ
МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять ограничения на ракетные удары по территории России, пишет издание Neue Zürcher Zeitung
.
"Он потребовал от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием", - сказано в публикации.
Как пишет издание, Зеленский объяснил требование тем, что Киев без "глубоких ударов" по России ничего не сможет сделать.
Ранее Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
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