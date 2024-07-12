https://1prime.ru/20240712/gosdep-850037783.html

В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку

В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку - 12.07.2024, ПРАЙМ

В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку

Посылку для бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд доставили в Госдеп, в ней - роза, выкованная из запущенного по Донецку западного снаряда. Об... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T10:37+0300

2024-07-12T10:37+0300

2024-07-12T11:42+0300

спецоперация на украине

госдеп

снаряды

всу

донецк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850039980_2:0:1270:713_1920x0_80_0_0_ab62ee1b8eaba62499f65ddfc817fbe7.png

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Посылку для бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд доставили в Госдеп, в ней - роза, выкованная из запущенного по Донецку западного снаряда. Об этом сообщил в ТГ-канале советник главы ДНР Ян Гагин."Роза дошла до госдепа. Как сообщает служба доставки, подарок для Виктории Нуланд доставлен в Госдеп", - отметил он.Гагин пояснил, что пунктом назначения выбрали внешнеполитическое ведомтсво, поскольку адреса Нуланд нет в открытом доступе.Ранее в Донецкой Народной Республике из стали снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка, выковали розу. В июне этого года Гагин направил ее в США вместе с письменным обращением к американским политикам прекратить поставлять Украине оружие.

https://1prime.ru/20240521/nuland-848355219.html

донецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдеп, снаряды, всу, донецк