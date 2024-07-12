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В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку - 12.07.2024, ПРАЙМ
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В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку
В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку - 12.07.2024, ПРАЙМ
В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку
Посылку для бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд доставили в Госдеп, в ней - роза, выкованная из запущенного по Донецку западного снаряда. Об... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:37+0300
2024-07-12T11:42+0300
спецоперация на украине
госдеп
снаряды
всу
донецк
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Посылку для бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд доставили в Госдеп, в ней - роза, выкованная из запущенного по Донецку западного снаряда. Об этом сообщил в ТГ-канале советник главы ДНР Ян Гагин."Роза дошла до госдепа. Как сообщает служба доставки, подарок для Виктории Нуланд доставлен в Госдеп", - отметил он.Гагин пояснил, что пунктом назначения выбрали внешнеполитическое ведомтсво, поскольку адреса Нуланд нет в открытом доступе.Ранее в Донецкой Народной Республике из стали снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка, выковали розу. В июне этого года Гагин направил ее в США вместе с письменным обращением к американским политикам прекратить поставлять Украине оружие.
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госдеп, снаряды, всу, донецк
Спецоперация на Украине, Госдеп, снаряды, ВСУ, Донецк
10:37 12.07.2024 (обновлено: 11:42 12.07.2024)
 
В Госдеп доставили розу из снаряда, выпущенного ВСУ по Донецку

Гагин: розу из снаряда, запущенного по Донецку, доставили в Госдеп для Нуланд

© РИА НовостиСтальная роза из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка
Стальная роза из осколка от западного снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Посылку для бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд доставили в Госдеп, в ней - роза, выкованная из запущенного по Донецку западного снаряда. Об этом сообщил в ТГ-канале советник главы ДНР Ян Гагин.
"Роза дошла до госдепа. Как сообщает служба доставки, подарок для Виктории Нуланд доставлен в Госдеп", - отметил он.
Гагин пояснил, что пунктом назначения выбрали внешнеполитическое ведомтсво, поскольку адреса Нуланд нет в открытом доступе.
Ранее в Донецкой Народной Республике из стали снаряда, которым были убиты мирные жители Донецка, выковали розу. В июне этого года Гагин направил ее в США вместе с письменным обращением к американским политикам прекратить поставлять Украине оружие.
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Спецоперация на УкраинеГосдепснарядыВСУДонецк
 
 
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