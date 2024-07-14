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Названо главное отличие между двумя популярными видами коробки-"автомат"

Названо главное отличие между двумя популярными видами коробки-"автомат" - 14.07.2024, ПРАЙМ

Названо главное отличие между двумя популярными видами коробки-"автомат"

Между вариатором и роботом есть одно ключевое отличие, касающееся самого принципа работы обеих АКПП, рассказал агентству "ПРАЙМ" автоэксперт Егор Васильев. | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T03:03+0300

2024-07-14T03:03+0300

2024-07-14T03:03+0300

авто

автоэксперт

егор васильев

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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Между вариатором и роботом есть одно ключевое отличие, касающееся самого принципа работы обеих АКПП, рассказал агентству "ПРАЙМ" автоэксперт Егор Васильев.Робот, по сути, является механической коробкой передач со сложным узлом сцепления, который в теории обеспечивает быстрое переключение. Причем, практически без разрыва крутящего момента, отмечает специалист.Вариатор скорее относится к "автоматам". Тем более, что часто он совмещается с гидротрансформатором и обеспечивает бесступенчатое изменение передаточного отношения, позволяющее поддерживать обороты двигателя, обеспечивающие максимум крутящего момента.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Впрочем, эти отличия парадоксальным образом никак не влияют на проблемы с этими трансмиссиями. И вариаторы, и роботы одинаково не любят движения на низких скоростях. Особенно, когда скорость авто падает ниже оборотов холостого хода", - объясняет автоэксперт.В этот момент автоматика робота вынуждена, по словам Васильева, разжимать диски сцепления. Они начинают греться и активно изнашиваться.А у вариатора "в дело вступает гидротрансформатор для того, чтобы снизить нагрузку на его механические части". И в том, и в другом случае можно очень быстро получить перегрев трансмиссии и обездвижить автомобиль.Ситуация резко уходшается при движении по бездорожью. Там повышенная нагрузка на трансмиссию очень быстро провоцирует перегрев, который возникает вследствие трения механических частей."Так что, как вариатор, так и робот не приспособлены для езды по пробкам и движения по бездорожью и горным серпантинам. Зато в условиях современных дорог с хорошими покрытиями эти трансмиссии показывают себя с наилучшей стороны", - пояснил эксперт.Конечно, не стоит забывать своевременно менять масло. Тогда и ресурс этих дорогих агрегатов сравняется с ресурсом авто.С точки зрения ремонта, вариатор обойдется владельцу намного дороже. Поэтому на вариаторах лучше практиковать спокойный и разумный стиль вождения, заключил Егор Васильев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автоэксперт, егор васильев, эксклюзив