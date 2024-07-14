https://1prime.ru/20240714/bayden-850085910.html

Штаб Байдена скорректировал предвыборную кампанию после покушения на Трампа

Штаб Байдена скорректировал предвыборную кампанию после покушения на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ

Штаб Байдена скорректировал предвыборную кампанию после покушения на Трампа

После покушения на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании избирательный штаб президента США Джо Байдена приостановила показ агитационных предвыборных роликов | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T10:04+0300

2024-07-14T10:04+0300

2024-07-14T10:07+0300

происшествия

джо байден

дональд трамп

стрельба

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. После покушения на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании избирательный штаб президента США Джо Байдена приостановила показ агитационных предвыборных роликов по ТВ. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на данные представителя штаба. По словам источника издания, кампания Байдена "приостанавливает все внешние коммуникации и работает над прекращением показа телевизионных роликов". Стрельба началась во время выступления Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который открыл стрельбу по сцене. Им, как подтвердило ФБР, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения. Впоследствии ФБР признало, что на Трампа было совершено покушении, и заявило, что власти США не знали заранее о подготовке преступления.

https://1prime.ru/20240714/tramp-850082804.html

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джо байден, дональд трамп, стрельба