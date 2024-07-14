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Штаб Байдена скорректировал предвыборную кампанию после покушения на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Штаб Байдена скорректировал предвыборную кампанию после покушения на Трампа
Штаб Байдена скорректировал предвыборную кампанию после покушения на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ
Штаб Байдена скорректировал предвыборную кампанию после покушения на Трампа
После покушения на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании избирательный штаб президента США Джо Байдена приостановила показ агитационных предвыборных роликов | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T10:04+0300
2024-07-14T10:07+0300
происшествия
джо байден
дональд трамп
стрельба
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. После покушения на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании избирательный штаб президента США Джо Байдена приостановила показ агитационных предвыборных роликов по ТВ. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на данные представителя штаба. По словам источника издания, кампания Байдена "приостанавливает все внешние коммуникации и работает над прекращением показа телевизионных роликов". Стрельба началась во время выступления Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который открыл стрельбу по сцене. Им, как подтвердило ФБР, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения. Впоследствии ФБР признало, что на Трампа было совершено покушении, и заявило, что власти США не знали заранее о подготовке преступления.
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джо байден, дональд трамп, стрельба
Происшествия, Джо Байден, Дональд Трамп, стрельба
10:04 14.07.2024 (обновлено: 10:07 14.07.2024)
 
Штаб Байдена скорректировал предвыборную кампанию после покушения на Трампа

WSJ: после покушения на Трампа штаб Байдена приостановил показ агитроликов по ТВ

© Unsplash/Nils HuenerfuerstЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
© Unsplash/Nils Huenerfuerst
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. После покушения на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании избирательный штаб президента США Джо Байдена приостановила показ агитационных предвыборных роликов по ТВ. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на данные представителя штаба.
По словам источника издания, кампания Байдена "приостанавливает все внешние коммуникации и работает над прекращением показа телевизионных роликов".
Стрельба началась во время выступления Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.
Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который открыл стрельбу по сцене. Им, как подтвердило ФБР, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.
Жетон и табельный пистолет сотрудника ФБР - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
Стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения
06:30
В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения.
Впоследствии ФБР признало, что на Трампа было совершено покушении, и заявило, что власти США не знали заранее о подготовке преступления.
 
ПроисшествияДжо БайденДональд Трампстрельба
 
 
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