https://1prime.ru/20240714/bayden-850088194.html
Демократы решили пока не снимать Байдена с выборов из-за атаки на Трампа
Демократы решили пока не снимать Байдена с выборов из-за атаки на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ
Демократы решили пока не снимать Байдена с выборов из-за атаки на Трампа
Члены Демократической партии США приостановили попытки снять действующего президента страны Джо Байдена с предвыборной гонки в связи с покушения на его... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T12:42+0300
2024-07-14T12:42+0300
2024-07-14T12:42+0300
политика
демократическая партия сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Члены Демократической партии США приостановили попытки снять действующего президента страны Джо Байдена с предвыборной гонки в связи с покушения на его конкурента Дональда Трампа, передает телеканал NBC News. По данным телеканала, многие представители Демпартии США заявили, что попытка покушения на Трампа "приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена. Во всяком случае, пока что". Как отметил неназываемый политтехнолог из команды демократов, чье высказывание приводит NBC News, в связи с покушением на Трампа стало очень сложно вести публичные беседы о замене Байдена как кандидата на выборах. "Это событие (покушение на Трампа - прим. ред.) сейчас затмило солнце", - сказал политтехнолог.После попытки покушения на Трампа, как считают в NBC New, штаб Байдена "нажал на политические тормоза" и приостановил "исходящие коммуникации" и попытался быстро прекратить показ агитроликов на ТВ. В то же время приостановил показ предвыборных роликов, в которых содержатся нападки на Трампа, и Национальный комитет Демпартии США.Покушение на Трампа произошло во время его выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который открыл стрельбу по сцене. Им, как подтвердило ФБР, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения.Впоследствии ФБР признало, что на Трампа было совершено покушении, и заявило, что власти США не знали заранее о подготовке преступления.
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демократическая партия сша, джо байден, дональд трамп
Политика, Демократическая партия США, Джо Байден, Дональд Трамп
Демократы решили пока не снимать Байдена с выборов из-за атаки на Трампа
NBC: демократы решили пока не снимать Байдена с выборов из-за атаки на Трампа
МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Члены Демократической партии США приостановили попытки снять действующего президента страны Джо Байдена с предвыборной гонки в связи с покушения на его конкурента Дональда Трампа, передает телеканал NBC News.
По данным телеканала, многие представители Демпартии США заявили, что попытка покушения на Трампа "приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена. Во всяком случае, пока что".
Как отметил неназываемый политтехнолог из команды демократов, чье высказывание приводит NBC News, в связи с покушением на Трампа стало очень сложно вести публичные беседы о замене Байдена как кандидата на выборах.
"Это событие (покушение на Трампа - прим. ред.) сейчас затмило солнце", - сказал политтехнолог.
Штаб Байдена скорректировал предвыборную кампанию после покушения на Трампа
После попытки покушения на Трампа, как считают в NBC New, штаб Байдена "нажал на политические тормоза" и приостановил "исходящие коммуникации" и попытался быстро прекратить показ агитроликов на ТВ. В то же время приостановил показ предвыборных роликов, в которых содержатся нападки на Трампа, и Национальный комитет Демпартии США.
Покушение на Трампа произошло во время его выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.
Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который открыл стрельбу по сцене. Им, как подтвердило ФБР, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.
В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения.
Впоследствии ФБР признало, что на Трампа было совершено покушении, и заявило, что власти США не знали заранее о подготовке преступления.