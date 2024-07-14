https://1prime.ru/20240714/bayden-850091411.html

Конгрессмены-республиканцы считают Байдена виновным в покушении на Трампа

Конгрессмены-республиканцы считают Байдена виновным в покушении на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ

Конгрессмены-республиканцы считают Байдена виновным в покушении на Трампа

Восемь конгрессменов-республиканцев заявили, что президент США Джо Байден виноват в покушении на экс-главу Белого дома Дональда Трампа. | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T16:40+0300

2024-07-14T16:40+0300

2024-07-14T16:41+0300

происшествия

дональд трамп

джо байден

выборы в сша

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Восемь конгрессменов-республиканцев заявили, что президент США Джо Байден виноват в покушении на экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на запись разговора Байдена с донорами Демократической партии, что он призывал прекратить говорить о дебатах и сфокусироваться на Трампе. "Главный тезис кампании Байдена заключается в том, что Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению на Трампа", — указал в соцсети X сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс. Член палаты представителей и сторонник Трампа Уэсли Хант в той же соцсети подчеркнул, что риторика Байдена привела к политическому насилию. Конгрессмен Майк Коллинз отмечал в соцсети Х, что республиканский окружной прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, "должен немедленно выдвинуть против Байдена обвинения в подстрекательстве к убийству". Республиканец Кит Селф в соцсети X указывал, что каждый гражданин США должен быть возмущен подстрекательствами Байдена к совершению насилия против Трампа. Кроме того, Байдена обвинили конгрессмены Лорен Боберт, Марша Блэкберн, Ник Лалота и Клаудия Тенни. Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.

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дональд трамп, джо байден, выборы в сша