https://1prime.ru/20240714/bayden-850093229.html

"Без колебаний". На Западе считают, что Байден хочет избавиться от Трампа

"Без колебаний". На Западе считают, что Байден хочет избавиться от Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ

"Без колебаний". На Западе считают, что Байден хочет избавиться от Трампа

Глава Белого дома Джо Байден проводит опасный политический маневр, так как без раздумий может избавиться от бывшего президента США Дональда Трампа. Такое мнение | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T22:45+0300

2024-07-14T22:45+0300

2024-07-14T22:58+0300

политика

джо байден

дональд трамп

выборы в сша

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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден проводит опасный политический маневр, так как без раздумий может избавиться от бывшего президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Он (Байден — ред.) бы без колебаний убил Трампа или взорвал мир в ядерной войне", — считает он.Бизнесмен также отметил, что именно Байден является ответственным за всех погибших в прокси-конфликте с Россией. Кроме того, Дотком обвинил нынешнего президента США в том, что тот подрывом газопроводов "Северный поток" совершил акт международного терроризма.Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Байден поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить Трампу полную защиту, а также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, в ходе которого было совершено покушение.Ранее ФБР заявляло, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.

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джо байден, дональд трамп, выборы в сша