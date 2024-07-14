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Байден пообещал, что расследование покушения на Трампа будет быстрым
Байден пообещал, что расследование покушения на Трампа будет быстрым - 14.07.2024, ПРАЙМ
Байден пообещал, что расследование покушения на Трампа будет быстрым
Президент США Джо Байден пообещал, что расследование покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа будет быстрым. | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T21:22+0300
2024-07-14T21:22+0300
2024-07-14T22:08+0300
происшествия
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расследование
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ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пообещал, что расследование покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа будет быстрым. "Я распорядился, чтобы расследование было тщательным и быстрым", — сказал он в ходе брифинга. Кроме того, Байден поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить Трампу полную защиту.Глава Белого дома добавил, что поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на вчерашнем митинге, в ходе которого было совершено покушение на Трампа."Мы установим конкретно, что произошло, и представим эти данные на обозрение американской общественности", — отметил Байден.Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.
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джо байден, дональд трамп, расследование
Происшествия, Джо Байден, Дональд Трамп, расследование
Байден пообещал, что расследование покушения на Трампа будет быстрым
Байден: расследование покушения на Трампа будет быстрым и тщательным
ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пообещал, что расследование покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа будет быстрым.
"Я распорядился, чтобы расследование было тщательным и быстрым", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, Байден поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить Трампу полную защиту.
Глава Белого дома добавил, что поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на вчерашнем митинге, в ходе которого было совершено покушение на Трампа.
"Мы установим конкретно, что произошло, и представим эти данные на обозрение американской общественности", — отметил Байден.
Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.
По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.
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