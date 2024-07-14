https://1prime.ru/20240714/bayden-850095250.html

Байден пообещал, что расследование покушения на Трампа будет быстрым

Байден пообещал, что расследование покушения на Трампа будет быстрым - 14.07.2024, ПРАЙМ

Байден пообещал, что расследование покушения на Трампа будет быстрым

Президент США Джо Байден пообещал, что расследование покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа будет быстрым. | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T21:22+0300

2024-07-14T21:22+0300

2024-07-14T22:08+0300

происшествия

джо байден

дональд трамп

расследование

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/40/842554064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e69da761b2986d979ca9a0000a918e6.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден пообещал, что расследование покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа будет быстрым. "Я распорядился, чтобы расследование было тщательным и быстрым", — сказал он в ходе брифинга. Кроме того, Байден поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить Трампу полную защиту.Глава Белого дома добавил, что поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на вчерашнем митинге, в ходе которого было совершено покушение на Трампа."Мы установим конкретно, что произошло, и представим эти данные на обозрение американской общественности", — отметил Байден.Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.

https://1prime.ru/20240713/oshibki-850081004.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, дональд трамп, расследование