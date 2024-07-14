https://1prime.ru/20240714/dollar-850067303.html

Богатые начинают сбрасывать доллары. Что они узнали

Богатые начинают сбрасывать доллары. Что они узнали - 14.07.2024, ПРАЙМ

Богатые начинают сбрасывать доллары. Что они узнали

Сейчас всё больше пишут о дедолларизации мировой экономики. Как говорят не бывает дыма без огня. Этот процесс на самом деле идёт давно. Доля доллара в... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T08:00+0300

2024-07-14T08:00+0300

2024-07-14T08:00+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Сейчас всё больше пишут о дедолларизации мировой экономики. Как говорят не бывает дыма без огня. Этот процесс на самом деле идёт давно. Доля доллара в международных резервах неуклонно падает. В конце 90-х - начале 2000-х она составляла более 70%, а уже в 2020-х была меньше 60% и продолжает падать. И дело не только в политических реалиях. Есть масса объективных факторов, которые подталкивают мир отказываться от доллара, и, пожалуй, самой основной - рост экономик развивающихся стран, которые всё чаще осуществляют торговлю не только через доллар, но и через другие валюты, в том числе собственные.Конечно, последние события - санкции против России, блокировка суверенных резервов и риторика об их экспроприации ускоряют процесс отказа от доллара. Он может пойти еще быстрее, если опираться на модели развития кризисов по каскадным принципам. В текущий момент многие страны проявляют осторожность, при этом налаживают и настраивают расчёты в иных валютах, дабы не быть связанными как с самим долларом, так и с системами расчётов, его обслуживающими. А это значит, что как только будут получены устойчивые положительные результаты и устранены недостатки, процесс перехода ускорится многократно.Стоит выделить несколько интересных фактов, которые говорят в пользу диверсификации расчетов в валютах на мировом уровне:Всё это порождает поиски альтернатив как в создании других единых валют, так и в устройстве финансовой системы в целом. Но тут много подводных камней. Опыт евро показал сильные и слабые стороны единой валюты. Сейчас результат ее введения оценивают диаметрально противоположно.Звучат также мысли вернуться к золотому стандарту. На мой взгляд, это шаг назад, а, возможно, и не один. Например, при "золотых деньгах" справляться с кризисами будет намного сложнее, и в итоге это все равно приведет к девальвации обеспеченной золотом валюты. Кроме того, каждые новые деньги по функционалу всегда превосходили своих предшественников. Это было продиктовано необходимостью развития экономики. Исходя из этого, возврат к золотому стандарту является дауншифтингом и непозволительной роскошью в эпоху слома экономических моделей.Автор - Алексей Бачеров, управляющий партнёр ABTRUST, эксперт Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

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Алексей Бачеров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850066817_0:400:2048:2448_100x100_80_0_0_b477c956103fbc1f52348445b3bb70f7.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Бачеров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850066817_0:400:2048:2448_100x100_80_0_0_b477c956103fbc1f52348445b3bb70f7.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф