Богатые начинают сбрасывать доллары. Что они узнали

МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Сейчас всё больше пишут о дедолларизации мировой экономики. Как говорят не бывает дыма без огня. Этот процесс на самом деле идёт давно. Доля доллара в международных резервах неуклонно падает. В конце 90-х - начале 2000-х она составляла более 70%, а уже в 2020-х была меньше 60% и продолжает падать. И дело не только в политических реалиях. Есть масса объективных факторов, которые подталкивают мир отказываться от доллара, и, пожалуй, самой основной - рост экономик развивающихся стран, которые всё чаще осуществляют торговлю не только через доллар, но и через другие валюты, в том числе собственные.Конечно, последние события - санкции против России, блокировка суверенных резервов и риторика об их экспроприации ускоряют процесс отказа от доллара. Он может пойти еще быстрее, если опираться на модели развития кризисов по каскадным принципам. В текущий момент многие страны проявляют осторожность, при этом налаживают и настраивают расчёты в иных валютах, дабы не быть связанными как с самим долларом, так и с системами расчётов, его обслуживающими. А это значит, что как только будут получены устойчивые положительные результаты и устранены недостатки, процесс перехода ускорится многократно.Стоит выделить несколько интересных фактов, которые говорят в пользу диверсификации расчетов в валютах на мировом уровне:Всё это порождает поиски альтернатив как в создании других единых валют, так и в устройстве финансовой системы в целом. Но тут много подводных камней. Опыт евро показал сильные и слабые стороны единой валюты. Сейчас результат ее введения оценивают диаметрально противоположно.Звучат также мысли вернуться к золотому стандарту. На мой взгляд, это шаг назад, а, возможно, и не один. Например, при "золотых деньгах" справляться с кризисами будет намного сложнее, и в итоге это все равно приведет к девальвации обеспеченной золотом валюты. Кроме того, каждые новые деньги по функционалу всегда превосходили своих предшественников. Это было продиктовано необходимостью развития экономики. Исходя из этого, возврат к золотому стандарту является дауншифтингом и непозволительной роскошью в эпоху слома экономических моделей.Автор - Алексей Бачеров, управляющий партнёр ABTRUST, эксперт Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Сейчас всё больше пишут о дедолларизации мировой экономики. Как говорят не бывает дыма без огня. Этот процесс на самом деле идёт давно. Доля доллара в международных резервах неуклонно падает. В конце 90-х - начале 2000-х она составляла более 70%, а уже в 2020-х была меньше 60% и продолжает падать. И дело не только в политических реалиях. Есть масса объективных факторов, которые подталкивают мир отказываться от доллара, и, пожалуй, самой основной - рост экономик развивающихся стран, которые всё чаще осуществляют торговлю не только через доллар, но и через другие валюты, в том числе собственные.
Конечно, последние события - санкции против России, блокировка суверенных резервов и риторика об их экспроприации ускоряют процесс отказа от доллара. Он может пойти еще быстрее, если опираться на модели развития кризисов по каскадным принципам. В текущий момент многие страны проявляют осторожность, при этом налаживают и настраивают расчёты в иных валютах, дабы не быть связанными как с самим долларом, так и с системами расчётов, его обслуживающими. А это значит, что как только будут получены устойчивые положительные результаты и устранены недостатки, процесс перехода ускорится многократно.
Стоит выделить несколько интересных фактов, которые говорят в пользу диверсификации расчетов в валютах на мировом уровне:
1.
Саудовская Аравия не стала продлевать в июне этого года 50-ти летнее соглашение с США о безопасности, которое увязывало продажи нефти этой страной с долларом США. Именно это соглашение в своё время позволило появится такому термину, как "нефтедоллары". Глупо рассматривать отказ от продления только через призму текущих геополитических событий. В немалой степени мировая торговля и экономика толкали саудитов к такому решению. Несмотря на большие объёмы добываемой и экспортируемой нефти, их доля в общей добыче уменьшалась. При этом экономика королевства за эти годы стала куда больше и диверсифицированней. Соглашение превратилось в рудимент, мешающий дальнейшему развитию.
2.
Рост экономик развивающихся стран сменил акценты в экспортно-импортных операциях. По данным МВФ, с 2021 года страны БРИКС обошли страны G7 по ВВП ППС, а с учётом того, что количество желающих присоединится к объединению растёт, разрыв будет усиливаться. Дело не только в показателях, а в том, что данные страны всё чаще начинают торговать напрямую между собой. Кстати, если посмотреть отдельно на Китай, то легко увидеть, насколько сильно за последнее десятилетие он нарастил товарооборот со странами, не входящими в G7. И этот рост продолжается.
3.
Золото снова в фаворе у центральных банков. Согласно ежегодному опросу, проводимому Всемирным советом по золоту, 60 процентов респондентов центральных банков богатых стран считают, что доля золота в мировых резервах будет расти в ближайшие пять лет. В прошлом году только 38 процентов респондентов придерживались такого мнения. Интересно, что 13 процентов стран с развитой экономикой планируют увеличить свои золотые запасы в следующем году, что является самым высоким показателем с начала проведения опроса. Золото всегда рассматривалось как защитный актив. Ожидая дальнейшего сокращения доллара в международных расчетах национальные банки стараются подстелить соломки.
4.
Сокращение американских государственных облигаций в портфелях иностранных инвесторов и резервах стран. Как свидетельствуют данные Министерства финансов США, отток идёт почти фронтально, особенно активны Китай и Япония. Но фигурируют и такие офшорные юрисдикции, как Каймановы острова и Багамы. Япония остаётся крупнейшим держателем американского госдолга, при этом большую часть прошлого года она продавала американские гособлигации и продолжила это в этом году. Китай - второй из держателей неуклонно сокращает свои вложения уже более 5 лет, а текущие остатки самые низкие за 13 лет.
Всё это порождает поиски альтернатив как в создании других единых валют, так и в устройстве финансовой системы в целом. Но тут много подводных камней. Опыт евро показал сильные и слабые стороны единой валюты. Сейчас результат ее введения оценивают диаметрально противоположно.
Звучат также мысли вернуться к золотому стандарту. На мой взгляд, это шаг назад, а, возможно, и не один. Например, при "золотых деньгах" справляться с кризисами будет намного сложнее, и в итоге это все равно приведет к девальвации обеспеченной золотом валюты. Кроме того, каждые новые деньги по функционалу всегда превосходили своих предшественников. Это было продиктовано необходимостью развития экономики. Исходя из этого, возврат к золотому стандарту является дауншифтингом и непозволительной роскошью в эпоху слома экономических моделей.
Автор - Алексей Бачеров, управляющий партнёр ABTRUST, эксперт Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ
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