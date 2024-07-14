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ВС России поразили эшелон с техникой и системы противовоздушной обороны ВСУ - 14.07.2024, ПРАЙМ
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ВС России поразили эшелон с техникой и системы противовоздушной обороны ВСУ
ВС России поразили эшелон с техникой и системы противовоздушной обороны ВСУ - 14.07.2024, ПРАЙМ
ВС России поразили эшелон с техникой и системы противовоздушной обороны ВСУ
Российские войска в течение минувших суток поразили железнодорожный эшелон с украинской военной техникой, а также комплексы ПВО IRIS-T и "Печора" ВСУ. Об этом... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T14:15+0300
2024-07-14T14:15+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Российские войска в течение минувших суток поразили железнодорожный эшелон с украинской военной техникой, а также комплексы ПВО IRIS-T и "Печора" ВСУ. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки, боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и дивизиона зенитного ракетного комплекса "Печора" 160 зенитной ракетной бригады ВСУ. Согласно данным ведомства, в результате перечисленных выше ударов противник потерял более 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T, три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора", многофункциональную РЛС TRML-4D и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения. Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах. Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских дрона и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Всего с начала СВО было уничтожено 627 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 586 БПЛА, 551 ЗРК, 16 578 танков и других боевых бронированных машин, 1377 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 885 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 686 единиц специальной военной автомобильной техники.
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сво, минобороны рф, вс рф
Спецоперация на Украине, СВО, Минобороны РФ, ВС РФ
14:15 14.07.2024
 
ВС России поразили эшелон с техникой и системы противовоздушной обороны ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили эшелон с техникой ВСУ и системы ПВО IRIS-T и "Печора"

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Российские войска в течение минувших суток поразили железнодорожный эшелон с украинской военной техникой, а также комплексы ПВО IRIS-T и "Печора" ВСУ. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки, боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и дивизиона зенитного ракетного комплекса "Печора" 160 зенитной ракетной бригады ВСУ.
Согласно данным ведомства, в результате перечисленных выше ударов противник потерял более 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T, три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора", многофункциональную РЛС TRML-4D и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения. Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.
Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских дрона и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала СВО было уничтожено 627 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 586 БПЛА, 551 ЗРК, 16 578 танков и других боевых бронированных машин, 1377 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 885 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 686 единиц специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
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Спецоперация на УкраинеСВОМинобороны РФВС РФ
 
 
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