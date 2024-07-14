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В Россию вернулось легендарное авто. Цена удивит - 14.07.2024, ПРАЙМ
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В Россию вернулось легендарное авто. Цена удивит
В Россию вернулось легендарное авто. Цена удивит - 14.07.2024, ПРАЙМ
В Россию вернулось легендарное авто. Цена удивит
В России выставили на продажу раритетный автомобиль начала прошлого века Ford Model A. Продавец просит за него 6 870 000 рублей. Об этом сообщил портал Quto.ru. | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T18:58+0300
2024-07-14T18:59+0300
экономика
авто
ford
покупка автомобиля
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В России выставили на продажу раритетный автомобиль начала прошлого века Ford Model A. Продавец просит за него 6 870 000 рублей. Об этом сообщил портал Quto.ru.Отмечается, что объявление о продаже отреставрированного пикапа 1930 года выпуска разместили на "Авито Авто". Машину продают во Владимире. Пробег автомобиля составляет всего лишь около 26,5 тысячи километров. Данная модель обладает четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 3,3 литра и мощностью 40 лошадиных сил, трехступенчатой коробкой передач. Она развивает максимальную скорость 105 километров в час. Ford Model A выпускали с 1927 по 1931 год. Он заменил собой не менее знаменитый Ford Model T. Общий выпуск Model A составил 4 849 340 экземпляров. Машина оснащалась такими видами кузова как седан, купе, бизнес-купе, пикап и универсал.
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авто, ford, покупка автомобиля
Экономика, Авто, Ford, покупка автомобиля
18:58 14.07.2024 (обновлено: 18:59 14.07.2024)
 
В Россию вернулось легендарное авто. Цена удивит

Quto.ru: в РФ продают 92-летний Ford Model A почти без пробега за 6,87 млн руб

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк% Эмблема Ford
% Эмблема Ford - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В России выставили на продажу раритетный автомобиль начала прошлого века Ford Model A. Продавец просит за него 6 870 000 рублей. Об этом сообщил портал Quto.ru.
Отмечается, что объявление о продаже отреставрированного пикапа 1930 года выпуска разместили на "Авито Авто". Машину продают во Владимире. Пробег автомобиля составляет всего лишь около 26,5 тысячи километров. Данная модель обладает четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 3,3 литра и мощностью 40 лошадиных сил, трехступенчатой коробкой передач. Она развивает максимальную скорость 105 километров в час.
Ford Model A выпускали с 1927 по 1931 год. Он заменил собой не менее знаменитый Ford Model T. Общий выпуск Model A составил 4 849 340 экземпляров. Машина оснащалась такими видами кузова как седан, купе, бизнес-купе, пикап и универсал.
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