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В Британии машинисты не вышли на работу из-за футбола, пишут СМИ

В Британии машинисты не вышли на работу из-за футбола, пишут СМИ - 14.07.2024, ПРАЙМ

В Британии машинисты не вышли на работу из-за футбола, пишут СМИ

В Британии машинисты и другие работники железных дорог не вышли на сверхурочную работу в воскресенье из-за финала Чемпионата Европы по футболу с участием... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T22:47+0300

2024-07-14T22:47+0300

2024-07-14T22:49+0300

футбол

англия

железные дороги

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. В Британии машинисты и другие работники железных дорог не вышли на сверхурочную работу в воскресенье из-за финала Чемпионата Европы по футболу с участием сборной Англии. Пришлось отменить сотни поездов. Об этом пишет издание Telegraph. Отмечается, что отмены поездов произошли как минимум на четырех железных дорогах, которые связывают британские города с Лондоном. По данным газеты, у многих машинистов и работников железных дорог в контрактах не прописана обязанность работать в воскресенье, при этом многие операторы железнодорожного транспорта часто полагаются на то, что те добровольно выйдут в дополнительную оплачиваемую смену. Профсоюзы должны предупреждать о забастовке за две недели, а о том, будут ли они работать в выходной, машинисты могут предупредить всего за несколько дней, пишет издание. Финал чемпионата Европы проходит в Берлине в воскресенье. Футболисты сборной Англии пробились в финал второго подряд чемпионата Европы, победив в полуфинале турнира в Германии команду Нидерландов. Сборная Англии ни разу не выигрывала чемпионат Европы. В предыдущем финале Евро англичане уступили на "Уэмбли" команде Италии (1:1, 2:3 - по пенальти). Испанцы выигрывали Евро в 1964, 2008 и 2012 годах.

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футбол, англия, железные дороги