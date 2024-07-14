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Это не исправить. Кто получит самую маленькую пенсию

Это не исправить. Кто получит самую маленькую пенсию - 14.07.2024, ПРАЙМ

Это не исправить. Кто получит самую маленькую пенсию

Самые низкие пенсии будут у россиян, которые получали небольшие зарплаты, а также у тех, кто работал “в серую” и имеет мало официального стажа, рассказала... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T02:02+0300

2024-07-14T02:02+0300

2024-07-14T02:02+0300

пенсии

пенсионеры

пенсионные накопления

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росстат

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Самые низкие пенсии будут у россиян, которые получали небольшие зарплаты, а также у тех, кто работал “в серую” и имеет мало официального стажа, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.Граждане, которые не использовали схемы добровольных пенсионных накоплений, вовремя не предоставили документы о неучтенном стаже работы в Социальный фонд, не знакомы с возможностями накопления пенсионных баллов тоже будут получать низкие пенсии.По данным Росстата, численность получателей негосударственных пенсий составляет всего 3,6 процента от общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Соцфонда.Поэтому важно развивать у населения культуру формирования страховых накоплений на старость, популяризировать практику стратегий пенсионного обеспечения.“Следует активнее менять механизмы формирования зарплат в бюджетной сфере, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость”, - заключила Фарида Мирзабалаева.

https://1prime.ru/20240706/pensiya-849872372.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, пенсионеры, пенсионные накопления, социальный фонд, росстат, эксклюзив