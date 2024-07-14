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В ГД предложили ввести льготный тариф такси для пенсионеров - 14.07.2024, ПРАЙМ
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В ГД предложили ввести льготный тариф такси для пенсионеров
В ГД предложили ввести льготный тариф такси для пенсионеров - 14.07.2024, ПРАЙМ
В ГД предложили ввести льготный тариф такси для пенсионеров
Вице-спикер ГД РФ Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращения генеральному директору "Яндекс Такси" Александру Аникину и главе "Ситимобил" Максиму Федорову с... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T07:51+0300
2024-07-14T08:07+0300
экономика
госдума
пенсионеры
такси
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Вице-спикер ГД РФ Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращения генеральному директору "Яндекс Такси" Александру Аникину и главе "Ситимобил" Максиму Федорову с предложением о введении льготного тарифа на поездки пенсионеров в медицинские и социальные учреждения. С документом ознакомилось РИА Новости. В письме депутат обращается с просьбой "рассмотреть возможность введения льготного тарифа с нулевой или минимальной стоимостью для пенсионеров и инвалидов на одну поездку в неделю в пределах района проживания" для посещения медучреждений, обращения в центры "Мои документы" и "Московское долголетие", а также филиалы Пенсионного фонда России и другие соцучреждения. Как отмечает вице-спикер Госдумы, сегодня к агрегаторам такси предъявляется много претензий по поводу ценообразования, и наиболее часто в связи с этим жалуются граждане, для которых стоимость поездки - значимые расходы, а отказаться от поездки нет возможности.
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госдума, пенсионеры, такси
Экономика, Госдума, пенсионеры, такси
07:51 14.07.2024 (обновлено: 08:07 14.07.2024)
 
В ГД предложили ввести льготный тариф такси для пенсионеров

Депутат: нужно ввести льготы на такси для пенсионеров на поездки в соцучреждения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк" Такси
 Такси - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Вице-спикер ГД РФ Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращения генеральному директору "Яндекс Такси" Александру Аникину и главе "Ситимобил" Максиму Федорову с предложением о введении льготного тарифа на поездки пенсионеров в медицинские и социальные учреждения. С документом ознакомилось РИА Новости.
В письме депутат обращается с просьбой "рассмотреть возможность введения льготного тарифа с нулевой или минимальной стоимостью для пенсионеров и инвалидов на одну поездку в неделю в пределах района проживания" для посещения медучреждений, обращения в центры "Мои документы" и "Московское долголетие", а также филиалы Пенсионного фонда России и другие соцучреждения.
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Как отмечает вице-спикер Госдумы, сегодня к агрегаторам такси предъявляется много претензий по поводу ценообразования, и наиболее часто в связи с этим жалуются граждане, для которых стоимость поездки - значимые расходы, а отказаться от поездки нет возможности.
 
ЭкономикаГосдумапенсионерытакси
 
 
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