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В ГД предложили ввести льготный тариф такси для пенсионеров

В ГД предложили ввести льготный тариф такси для пенсионеров - 14.07.2024, ПРАЙМ

В ГД предложили ввести льготный тариф такси для пенсионеров

Вице-спикер ГД РФ Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращения генеральному директору "Яндекс Такси" Александру Аникину и главе "Ситимобил" Максиму Федорову с... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T07:51+0300

2024-07-14T07:51+0300

2024-07-14T08:07+0300

экономика

госдума

пенсионеры

такси

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Вице-спикер ГД РФ Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращения генеральному директору "Яндекс Такси" Александру Аникину и главе "Ситимобил" Максиму Федорову с предложением о введении льготного тарифа на поездки пенсионеров в медицинские и социальные учреждения. С документом ознакомилось РИА Новости. В письме депутат обращается с просьбой "рассмотреть возможность введения льготного тарифа с нулевой или минимальной стоимостью для пенсионеров и инвалидов на одну поездку в неделю в пределах района проживания" для посещения медучреждений, обращения в центры "Мои документы" и "Московское долголетие", а также филиалы Пенсионного фонда России и другие соцучреждения. Как отмечает вице-спикер Госдумы, сегодня к агрегаторам такси предъявляется много претензий по поводу ценообразования, и наиболее часто в связи с этим жалуются граждане, для которых стоимость поездки - значимые расходы, а отказаться от поездки нет возможности.

https://1prime.ru/20240708/pensii-849919189.html

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госдума, пенсионеры, такси