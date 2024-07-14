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Путин отметил помощь "Почты России" бойцам, сражающимся в ходе СВО - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Путин отметил помощь "Почты России" бойцам, сражающимся в ходе СВО
Путин отметил помощь "Почты России" бойцам, сражающимся в ходе СВО - 14.07.2024, ПРАЙМ
Путин отметил помощь "Почты России" бойцам, сражающимся в ходе СВО
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов "Почты России" с Днем российской почты, который отмечается в воскресенье. Глава государства особо... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T11:20+0300
2024-07-14T11:25+0300
спецоперация на украине
владимир путин
почта россии
сво
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов "Почты России" с Днем российской почты, который отмечается в воскресенье. Глава государства особо отметил помощь коллектива "Почты России" бойцам, сражающимся в ходе СВО, следует из телеграммы, размещенной на сайте Кремля."Особо отмечу деятельную помощь коллектива "Почты России" нашим бойцам, мужественно сражающимся в ходе специальной военной операции", - говорится в поздравительной телеграмме.При этом президент подчеркнул, что "Почта России" в короткие сроки организовала бесплатную пересылку почтовых отправлений и гуманитарных грузов - "чтобы каждый защитник отечества смог ощутить внимание и искреннюю заботу родственников, друзей и просто чутких, неравнодушных людей". Двадцать девятого марта 2013 года "Почта России" сегодня включает в себя 38 тысяч отделений по всей России, в которых работают свыше 300 тысяч человек. Ежегодно предприятие принимает порядка 2,6 млрд писем и счетов и обрабатывает около 400 млн посылок. В целом "Почта России" работает более чем со 140 странами.
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владимир путин, почта россии, сво
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, Почта России, СВО
11:20 14.07.2024 (обновлено: 11:25 14.07.2024)
 
Путин отметил помощь "Почты России" бойцам, сражающимся в ходе СВО

Путин отметил помощь "Почты России" бойцам, сражающимся в ходе СВО

Почта России обновит правила доставки посылок с товарами из-за границы
Почта России обновит правила доставки посылок с товарами из-за границы
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов "Почты России" с Днем российской почты, который отмечается в воскресенье. Глава государства особо отметил помощь коллектива "Почты России" бойцам, сражающимся в ходе СВО, следует из телеграммы, размещенной на сайте Кремля.
"Особо отмечу деятельную помощь коллектива "Почты России" нашим бойцам, мужественно сражающимся в ходе специальной военной операции", - говорится в поздравительной телеграмме.
При этом президент подчеркнул, что "Почта России" в короткие сроки организовала бесплатную пересылку почтовых отправлений и гуманитарных грузов - "чтобы каждый защитник отечества смог ощутить внимание и искреннюю заботу родственников, друзей и просто чутких, неравнодушных людей".
Работа Почты России - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
Спрогнозирован объем партнерства "Почты России" и маркетплейсов в 2024 году
1 июля, 15:32
Двадцать девятого марта 2013 года "Почта России" сегодня включает в себя 38 тысяч отделений по всей России, в которых работают свыше 300 тысяч человек. Ежегодно предприятие принимает порядка 2,6 млрд писем и счетов и обрабатывает около 400 млн посылок. В целом "Почта России" работает более чем со 140 странами.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинПочта РоссииСВО
 
 
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