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Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу"

Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу" - 14.07.2024, ПРАЙМ

Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу"

FPV-дрон российских десантников в в небе над Раздоловкой в ДНРтараном сбил украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", передает МО России. | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T08:19+0300

2024-07-14T08:19+0300

2024-07-14T08:21+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. FPV-дрон российских десантников в в небе над Раздоловкой в ДНРтараном сбил украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", передает МО России. ПО сообщении оборонного ведомства, оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ, заметив ударный гексакоптер ВДВ типа "Баба Яга", летевший к позициям ВС России для сброса мин, принял решение об атаке FPV-дроном.Десантник вывел FPV-дрон "на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе" - уточнили в Минобороны. Как отмечается, главная задача операторов БПЛА Тульского соединения ВДВ - непрерывная разведка украинских позиций с помощью квадрокоптеров. В течение дня десантники обнаруживают десятки различных целей, включая иностранную технику, замаскированные блиндажи и укрепленные позиции противника.

https://1prime.ru/20240712/dron-850035420.html

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россия, украина, дроны