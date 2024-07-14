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Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу" - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу"
Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу" - 14.07.2024, ПРАЙМ
Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу"
FPV-дрон российских десантников в в небе над Раздоловкой в ДНРтараном сбил украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", передает МО России. | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T08:19+0300
2024-07-14T08:21+0300
спецоперация на украине
россия
украина
дроны
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. FPV-дрон российских десантников в в небе над Раздоловкой в ДНРтараном сбил украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", передает МО России. ПО сообщении оборонного ведомства, оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ, заметив ударный гексакоптер ВДВ типа "Баба Яга", летевший к позициям ВС России для сброса мин, принял решение об атаке FPV-дроном.Десантник вывел FPV-дрон "на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе" - уточнили в Минобороны. Как отмечается, главная задача операторов БПЛА Тульского соединения ВДВ - непрерывная разведка украинских позиций с помощью квадрокоптеров. В течение дня десантники обнаруживают десятки различных целей, включая иностранную технику, замаскированные блиндажи и укрепленные позиции противника.
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россия, украина, дроны
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, дроны
08:19 14.07.2024 (обновлено: 08:21 14.07.2024)
 
Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу"

Минобороны России: российский FPV-дрон протаранил и сбил украинскую "Бабу Ягу"

© РИА Новости . В. Белоколодов | Перейти в медиабанкРассвет на Японском море
Рассвет на Японском море - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . В. Белоколодов
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. FPV-дрон российских десантников в в небе над Раздоловкой в ДНРтараном сбил украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", передает МО России.
ПО сообщении оборонного ведомства, оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ, заметив ударный гексакоптер ВДВ типа "Баба Яга", летевший к позициям ВС России для сброса мин, принял решение об атаке FPV-дроном.
Десантник вывел FPV-дрон "на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе" - уточнили в Минобороны.
Дмитрий Полянский
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12 июля, 09:24
Как отмечается, главная задача операторов БПЛА Тульского соединения ВДВ - непрерывная разведка украинских позиций с помощью квадрокоптеров. В течение дня десантники обнаруживают десятки различных целей, включая иностранную технику, замаскированные блиндажи и укрепленные позиции противника.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАдроны
 
 
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