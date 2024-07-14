https://1prime.ru/20240714/svo-850084571.html
Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу"
Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу" - 14.07.2024, ПРАЙМ
Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу"
FPV-дрон российских десантников в в небе над Раздоловкой в ДНРтараном сбил украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", передает МО России. | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T08:19+0300
2024-07-14T08:19+0300
2024-07-14T08:21+0300
спецоперация на украине
россия
украина
дроны
https://cdnn.1prime.ru/img/83382/36/833823616_0:448:2047:1599_1920x0_80_0_0_84a57b8af71395b1d4d1e0cfc1fc419d.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. FPV-дрон российских десантников в в небе над Раздоловкой в ДНРтараном сбил украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", передает МО России. ПО сообщении оборонного ведомства, оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ, заметив ударный гексакоптер ВДВ типа "Баба Яга", летевший к позициям ВС России для сброса мин, принял решение об атаке FPV-дроном.Десантник вывел FPV-дрон "на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе" - уточнили в Минобороны. Как отмечается, главная задача операторов БПЛА Тульского соединения ВДВ - непрерывная разведка украинских позиций с помощью квадрокоптеров. В течение дня десантники обнаруживают десятки различных целей, включая иностранную технику, замаскированные блиндажи и укрепленные позиции противника.
https://1prime.ru/20240712/dron-850035420.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83382/36/833823616_0:256:2047:1791_1920x0_80_0_0_a092e6e2a7bb9d425c641920f3cefd8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дроны
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, дроны
Российский FPV-дрон протаранил украинскую "Бабу Ягу"
Минобороны России: российский FPV-дрон протаранил и сбил украинскую "Бабу Ягу"
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. FPV-дрон российских десантников в в небе над Раздоловкой в ДНРтараном сбил украинский ударный гексакоптер типа "Баба Яга", передает МО России.
ПО сообщении оборонного ведомства, оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ, заметив ударный гексакоптер ВДВ типа "Баба Яга", летевший к позициям ВС России для сброса мин, принял решение об атаке FPV-дроном.
Десантник вывел FPV-дрон "на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе" - уточнили в Минобороны.
Полянский показал в ООН дрон, которым Киев ударил по ЗАЭС
Как отмечается, главная задача операторов БПЛА Тульского соединения ВДВ - непрерывная разведка украинских позиций с помощью квадрокоптеров. В течение дня десантники обнаруживают десятки различных целей, включая иностранную технику, замаскированные блиндажи и укрепленные позиции противника.