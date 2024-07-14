https://1prime.ru/20240714/syrskiy-850086919.html

В Раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского к капитуляции

В Раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского к капитуляции - 14.07.2024, ПРАЙМ

В Раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского к капитуляции

Главком украинских Вооруженных сил Александр Сырский согласен на капитуляцию и не верит в победу Украины. Такое мнение высказала на своей странице в соцсети... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T11:05+0300

2024-07-14T11:05+0300

2024-07-14T11:15+0300

спецоперация на украине

верховная рада

александр сырский

победа

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Главком украинских Вооруженных сил Александр Сырский согласен на капитуляцию и не верит в победу Украины. Такое мнение высказала на своей странице в соцсети депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.Отметив, что "ряд источников подтвердили" ее подозрения в отношении позиции главнокомандующего и его окружения, Безуглая высказала убеждение, что "он (Сырский - прим. ред.) согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру, он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле".Главком, как отмечает депутат Рады, принимал решения о ротации ряда подразделений украинских войск вопреки возражениям командиров, которые непосредственно участвуют в боях. По этой причине, по ее мнению, была прорвана оборона Вооруженных сил Украины в Торецке и Нью-Йорке в Донецкой Народной Республике.Ранее Безуглая обвинила главу Минобороны Украины Рустема Умерова, заявив, что он не контролирует происходящее в ВСУ.

https://1prime.ru/20240707/syrskiy-849891640.html

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верховная рада, александр сырский, победа