https://1prime.ru/20240714/tramp-850083041.html

Байден прокомментировал версию о покушении на Трампа

Байден прокомментировал версию о покушении на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ

Байден прокомментировал версию о покушении на Трампа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на Дональда Трампа в ходе его выступления... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T06:34+0300

2024-07-14T06:34+0300

2024-07-14T06:38+0300

происшествия

дональд трамп

стрельба

джо байден

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на Дональда Трампа в ходе его выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Ранее экс-глава государства Трамп прервал выступление на митинге в Пенсильвании из-за начавшейся стрельбы. На видеозаписи видно, как охранники уводят под руки политика с окровавленным ухом."Я не имею достаточно информации на этот счет. У меня есть мнение, но я не располагаю какими-либо фактами",- заявил в ходе спецобращения, которое транслировал Белый дом. При этом действующий президент проигнорировал вопрос журналистов, свидетельствует ли, по его мнению, стрельба на митинге Трампа результатом слабой работы спецслужб.

https://1prime.ru/20240714/pokushenie-850082638.html

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дональд трамп, стрельба, джо байден