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Байден прокомментировал версию о покушении на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Байден прокомментировал версию о покушении на Трампа
Байден прокомментировал версию о покушении на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ
Байден прокомментировал версию о покушении на Трампа
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на Дональда Трампа в ходе его выступления... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T06:34+0300
2024-07-14T06:38+0300
происшествия
дональд трамп
стрельба
джо байден
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на Дональда Трампа в ходе его выступления перед сторонниками в Пенсильвании. Ранее экс-глава государства Трамп прервал выступление на митинге в Пенсильвании из-за начавшейся стрельбы. На видеозаписи видно, как охранники уводят под руки политика с окровавленным ухом."Я не имею достаточно информации на этот счет. У меня есть мнение, но я не располагаю какими-либо фактами",- заявил в ходе спецобращения, которое транслировал Белый дом. При этом действующий президент проигнорировал вопрос журналистов, свидетельствует ли, по его мнению, стрельба на митинге Трампа результатом слабой работы спецслужб.
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дональд трамп, стрельба, джо байден
Происшествия, Дональд Трамп, стрельба, Джо Байден
06:34 14.07.2024 (обновлено: 06:38 14.07.2024)
 
Байден прокомментировал версию о покушении на Трампа

Байден: недостаточно фактов в пользу версии о покушении на Трампа в Пенсильвании

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не располагает достаточными фактами в пользу версии о покушении на Дональда Трампа в ходе его выступления перед сторонниками в Пенсильвании.
Ранее экс-глава государства Трамп прервал выступление на митинге в Пенсильвании из-за начавшейся стрельбы. На видеозаписи видно, как охранники уводят под руки политика с окровавленным ухом.
"Я не имею достаточно информации на этот счет. У меня есть мнение, но я не располагаю какими-либо фактами",- заявил в ходе спецобращения, которое транслировал Белый дом.
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
В Трампа стреляли в ходе его выступления в Песильвании
06:12
При этом действующий президент проигнорировал вопрос журналистов, свидетельствует ли, по его мнению, стрельба на митинге Трампа результатом слабой работы спецслужб.
 
ПроисшествияДональд ТрампстрельбаДжо Байден
 
 
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