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Стало известно, как украинские спецслужбы хотели угнать российский Ту-22М3 - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, как украинские спецслужбы хотели угнать российский Ту-22М3
Стало известно, как украинские спецслужбы хотели угнать российский Ту-22М3 - 14.07.2024, ПРАЙМ
Стало известно, как украинские спецслужбы хотели угнать российский Ту-22М3
Спецслужбы Украины хотели, чтобы командир Ту-22М3 произвел катапультирование остальных членов экипажа перед угоном, сообщил в эфире программы "Вести" на... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T22:25+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Спецслужбы Украины хотели, чтобы командир Ту-22М3 произвел катапультирование остальных членов экипажа перед угоном, сообщил в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" пилот, которого пыталась завербовать украинская разведка. Центр общественных связей ФСБ России сообщал 8 июля, что была пресечена попытка разведслужб Украины завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, чтобы потом склонить его к перелету и посадке бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России на Украине. "Мне предложили катапультировать их (остальных членов экипажа — ред.) принудительно, так сказать, "гуманным" способом устранить, то есть фактически убить", — сказал он.Пилот добавил, что украинские спецслужбы торопили его, но не уделяли внимания техническим нюансам. По словам командира Ту-22М3, украинский разведчик, "так называемый Павло", все время торопил его и при этом уделял наименьшее количество времени техническим моментам по перегону воздушного судна.Летчик также сообщил, что оперативная игра со спецслужбами Украины длилась с 2023 года."Первоначально выход был в октябре 2023 года, мессенджер Telegram. Знали, как меня зовут, как зовут моих близких", — рассказал он.По словам командира бомбардировщика, Ту-22М3, который хотели угнать, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии.
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вкс россии, украина, угон, фсб
Спецоперация на Украине, ВКС России, УКРАИНА, Угон, ФСБ
22:25 14.07.2024 (обновлено: 22:33 14.07.2024)
 
Стало известно, как украинские спецслужбы хотели угнать российский Ту-22М3

Командир Ту-22М3: Киев не интересовали технические подробности угона самолета

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Спецслужбы Украины хотели, чтобы командир Ту-22М3 произвел катапультирование остальных членов экипажа перед угоном, сообщил в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" пилот, которого пыталась завербовать украинская разведка.
Центр общественных связей ФСБ России сообщал 8 июля, что была пресечена попытка разведслужб Украины завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, чтобы потом склонить его к перелету и посадке бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России на Украине.
"Мне предложили катапультировать их (остальных членов экипажа — ред.) принудительно, так сказать, "гуманным" способом устранить, то есть фактически убить", — сказал он.
Пилот добавил, что украинские спецслужбы торопили его, но не уделяли внимания техническим нюансам. По словам командира Ту-22М3, украинский разведчик, "так называемый Павло", все время торопил его и при этом уделял наименьшее количество времени техническим моментам по перегону воздушного судна.
Летчик также сообщил, что оперативная игра со спецслужбами Украины длилась с 2023 года.
"Первоначально выход был в октябре 2023 года, мессенджер Telegram. Знали, как меня зовут, как зовут моих близких", — рассказал он.
По словам командира бомбардировщика, Ту-22М3, который хотели угнать, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии.
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Спецоперация на УкраинеВКС РоссииУКРАИНАУгонФСБ
 
 
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