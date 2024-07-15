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Популярная модель Chery оказалась на 400 тысяч рублей дешевле в Белоруссии

Популярная модель Chery оказалась на 400 тысяч рублей дешевле в Белоруссии - 15.07.2024, ПРАЙМ

Популярная модель Chery оказалась на 400 тысяч рублей дешевле в Белоруссии

В Белоруссии Chery Tiggo 7 Pro Max можно купить за два с половиной миллиона рублей. Это примерно на 400 тысяч дешевле, чем в России, выяснил портал Quto. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T11:51+0300

2024-07-15T11:51+0300

2024-07-15T12:26+0300

авто

китайские авто

белоруссия

россия

chery tiggo 7 pro

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В Белоруссии Chery Tiggo 7 Pro Max можно купить за два с половиной миллиона рублей. Это примерно на 400 тысяч дешевле, чем в России, выяснил портал Quto.Цена актуальна для прежнего варианта модели. Недавно Chery Tiggo 7 Pro Max был обновлен, получив новый салон. Но белорусские продавцы пока распродают запасы. Ранее дилеры в Белоруссии уже предлагали очень выгодные условия. В частности, за универсал Lada Vesta SW Cross со 106-сильным 1,6-литровым мотором просили полтора миллиона рублей, в то время как в России такое авто продавали за 1,9 миллиона.

https://1prime.ru/20240711/avto-850024522.html

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