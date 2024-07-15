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Опубликована пошаговая инструкция, как привезти в Россию авто из Европы

Опубликована пошаговая инструкция, как привезти в Россию авто из Европы - 15.07.2024, ПРАЙМ

Опубликована пошаговая инструкция, как привезти в Россию авто из Европы

Многие россияне по-прежнему предпочли бы пригнать автомобиль из Европы вместо того, чтобы соглашаться на "китайца". Проще всего это сделать в Германии,... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T14:30+0300

2024-07-15T14:30+0300

2024-07-15T14:32+0300

авто

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Многие россияне по-прежнему предпочли бы пригнать автомобиль из Европы вместо того, чтобы соглашаться на "китайца". Проще всего это сделать в Германии, утверждается в публикации "Комсомольской правды". Автор материала сразу оговаривает, что повышение утильсбора и новые санкции ЕС, фактически запретившие транзит машин через Белоруссию, серьезно усложнили и удорожили процесс. Оптимальный вариант для перегона - автомобиль, возрастом три-пять лет, объемом двигателя до трех литров и мощность до 250 лошадиных сил. Россияне все еще могут купить в Европе автомобиль с двигателем до 1,9 литра и не дороже 50 тысяч евро. Но есть три сложности, отмечает эксперт-консультант по перегонам автомобилей из Европы Роман Степанов. Первая - виза и дорога. Вторая - поиск европейца, готового оформить сделку с россиянином. И третья - проведение оплаты, тут вряд ли удастся обойтись без посредников. Оптимальный вариант - найти проверенного посредника, который возьмет под контроль всю цепочку действий: от выбора автомобиля до его покупки, оформления в таможенных органах и доставки в Россию.

https://1prime.ru/20240416/ulilsbor-847423937.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, германия, россия, ес, санкции против рф