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Опубликована пошаговая инструкция, как привезти в Россию авто из Европы - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Опубликована пошаговая инструкция, как привезти в Россию авто из Европы
Опубликована пошаговая инструкция, как привезти в Россию авто из Европы - 15.07.2024, ПРАЙМ
Опубликована пошаговая инструкция, как привезти в Россию авто из Европы
Многие россияне по-прежнему предпочли бы пригнать автомобиль из Европы вместо того, чтобы соглашаться на "китайца". Проще всего это сделать в Германии,... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T14:30+0300
2024-07-15T14:32+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
германия
россия
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Многие россияне по-прежнему предпочли бы пригнать автомобиль из Европы вместо того, чтобы соглашаться на "китайца". Проще всего это сделать в Германии, утверждается в публикации "Комсомольской правды". Автор материала сразу оговаривает, что повышение утильсбора и новые санкции ЕС, фактически запретившие транзит машин через Белоруссию, серьезно усложнили и удорожили процесс. Оптимальный вариант для перегона - автомобиль, возрастом три-пять лет, объемом двигателя до трех литров и мощность до 250 лошадиных сил. Россияне все еще могут купить в Европе автомобиль с двигателем до 1,9 литра и не дороже 50 тысяч евро. Но есть три сложности, отмечает эксперт-консультант по перегонам автомобилей из Европы Роман Степанов. Первая - виза и дорога. Вторая - поиск европейца, готового оформить сделку с россиянином. И третья - проведение оплаты, тут вряд ли удастся обойтись без посредников. Оптимальный вариант - найти проверенного посредника, который возьмет под контроль всю цепочку действий: от выбора автомобиля до его покупки, оформления в таможенных органах и доставки в Россию.
https://1prime.ru/20240416/ulilsbor-847423937.html
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, германия, россия, ес, санкции против рф
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ
14:30 15.07.2024 (обновлено: 14:32 15.07.2024)
 
Опубликована пошаговая инструкция, как привезти в Россию авто из Европы

"КП" опубликовала пошаговую инструкцию, как привезти в Россию авто из Европы

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Многие россияне по-прежнему предпочли бы пригнать автомобиль из Европы вместо того, чтобы соглашаться на "китайца". Проще всего это сделать в Германии, утверждается в публикации "Комсомольской правды".
Автор материала сразу оговаривает, что повышение утильсбора и новые санкции ЕС, фактически запретившие транзит машин через Белоруссию, серьезно усложнили и удорожили процесс. Оптимальный вариант для перегона - автомобиль, возрастом три-пять лет, объемом двигателя до трех литров и мощность до 250 лошадиных сил.
Россияне все еще могут купить в Европе автомобиль с двигателем до 1,9 литра и не дороже 50 тысяч евро. Но есть три сложности, отмечает эксперт-консультант по перегонам автомобилей из Европы Роман Степанов. Первая - виза и дорога. Вторая - поиск европейца, готового оформить сделку с россиянином. И третья - проведение оплаты, тут вряд ли удастся обойтись без посредников.
Оптимальный вариант - найти проверенного посредника, который возьмет под контроль всю цепочку действий: от выбора автомобиля до его покупки, оформления в таможенных органах и доставки в Россию.
Музей прототипов АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
"АвтоВАЗ" предложил увеличить утильсбор на массовые авто до миллиона рублей
16 апреля, 13:00
 
Автоспрос на легковые автоподержанные автоГЕРМАНИЯРОССИЯЕСсанкции против РФ
 
 
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