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Geely начала продажи дешевого внедорожника без турбомотора и "робота" - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Geely начала продажи дешевого внедорожника без турбомотора и "робота"
Geely начала продажи дешевого внедорожника без турбомотора и "робота" - 15.07.2024, ПРАЙМ
Geely начала продажи дешевого внедорожника без турбомотора и "робота"
Geely начала продажи дешевого кроссовера Coolray без турбомотора и "робота". Стартовая цена снижена на 12 процентов до 67 тысяч юаней (9,2 тысячи долларов),... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:36+0300
2024-07-15T11:36+0300
авто
кроссоверы
внедорожники
китайские авто
geely
автомобили geely
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Geely начала продажи дешевого кроссовера Coolray без турбомотора и "робота". Стартовая цена снижена на 12 процентов до 67 тысяч юаней (9,2 тысячи долларов), этом сообщает Autohome.В представленной модели нет ни системы стабилизации, ни ассистента помощи при подъёме. Кроссовер обут в 16-дюймовые диски, под капотом 1,5-литровый "атмосферник".Ранее в России протестировали китайский седан Geely Emgrand. Среди изменений автоэксперт отметил оснащение адаптивным круиз-контролем, системой автоматического аварийного торможения, мониторингом слепых зон и системой удержания в дорожной полосе.
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авто, кроссоверы, внедорожники, китайские авто, geely, автомобили geely
Авто, кроссоверы, внедорожники, китайские авто, Geely, автомобили Geely
11:36 15.07.2024
 
Geely начала продажи дешевого внедорожника без турбомотора и "робота"

Самый простой новый Geely Coolray за 8400 долларов поступил в продажу в Китае

© flickr.com / robennalsКитайский автопроизводитель Geely
Китайский автопроизводитель Geely - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© flickr.com / robennals
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Geely начала продажи дешевого кроссовера Coolray без турбомотора и "робота". Стартовая цена снижена на 12 процентов до 67 тысяч юаней (9,2 тысячи долларов), этом сообщает Autohome.
В представленной модели нет ни системы стабилизации, ни ассистента помощи при подъёме. Кроссовер обут в 16-дюймовые диски, под капотом 1,5-литровый "атмосферник".
Ранее в России протестировали китайский седан Geely Emgrand. Среди изменений автоэксперт отметил оснащение адаптивным круиз-контролем, системой автоматического аварийного торможения, мониторингом слепых зон и системой удержания в дорожной полосе.
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Автокроссоверывнедорожникикитайские автоGeelyавтомобили Geely
 
 
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