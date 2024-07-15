https://1prime.ru/20240715/geely-850104269.html
Geely начала продажи дешевого внедорожника без турбомотора и "робота"
Geely начала продажи дешевого внедорожника без турбомотора и "робота" - 15.07.2024, ПРАЙМ
Geely начала продажи дешевого внедорожника без турбомотора и "робота"
Geely начала продажи дешевого кроссовера Coolray без турбомотора и "робота". Стартовая цена снижена на 12 процентов до 67 тысяч юаней (9,2 тысячи долларов),... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:36+0300
2024-07-15T11:36+0300
2024-07-15T11:36+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Geely начала продажи дешевого кроссовера Coolray без турбомотора и "робота". Стартовая цена снижена на 12 процентов до 67 тысяч юаней (9,2 тысячи долларов), этом сообщает Autohome.В представленной модели нет ни системы стабилизации, ни ассистента помощи при подъёме. Кроссовер обут в 16-дюймовые диски, под капотом 1,5-литровый "атмосферник".Ранее в России протестировали китайский седан Geely Emgrand. Среди изменений автоэксперт отметил оснащение адаптивным круиз-контролем, системой автоматического аварийного торможения, мониторингом слепых зон и системой удержания в дорожной полосе.
https://1prime.ru/20240711/geely--850012809.html
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авто, кроссоверы, внедорожники, китайские авто, geely, автомобили geely
Авто, кроссоверы, внедорожники, китайские авто, Geely, автомобили Geely
Geely начала продажи дешевого внедорожника без турбомотора и "робота"
Самый простой новый Geely Coolray за 8400 долларов поступил в продажу в Китае