https://1prime.ru/20240715/geely-850104269.html

Geely начала продажи дешевого внедорожника без турбомотора и "робота"

Geely начала продажи дешевого внедорожника без турбомотора и "робота" - 15.07.2024, ПРАЙМ

Geely начала продажи дешевого внедорожника без турбомотора и "робота"

Geely начала продажи дешевого кроссовера Coolray без турбомотора и "робота". Стартовая цена снижена на 12 процентов до 67 тысяч юаней (9,2 тысячи долларов),... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T11:36+0300

2024-07-15T11:36+0300

2024-07-15T11:36+0300

авто

кроссоверы

внедорожники

китайские авто

geely

автомобили geely

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Geely начала продажи дешевого кроссовера Coolray без турбомотора и "робота". Стартовая цена снижена на 12 процентов до 67 тысяч юаней (9,2 тысячи долларов), этом сообщает Autohome.В представленной модели нет ни системы стабилизации, ни ассистента помощи при подъёме. Кроссовер обут в 16-дюймовые диски, под капотом 1,5-литровый "атмосферник".Ранее в России протестировали китайский седан Geely Emgrand. Среди изменений автоэксперт отметил оснащение адаптивным круиз-контролем, системой автоматического аварийного торможения, мониторингом слепых зон и системой удержания в дорожной полосе.

https://1prime.ru/20240711/geely--850012809.html

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авто, кроссоверы, внедорожники, китайские авто, geely, автомобили geely