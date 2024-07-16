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"Росатом" выяснит причины отключения блока Ростовской АЭС

"Росатом" выяснит причины отключения блока Ростовской АЭС - 16.07.2024, ПРАЙМ

"Росатом" выяснит причины отключения блока Ростовской АЭС

Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился от сети действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе, причины выясняются, радиационный фон в норме,... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:56+0300

2024-07-16T16:56+0300

2024-07-16T16:56+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился от сети действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе, причины выясняются, радиационный фон в норме, сообщили во вторник в "Росатоме". "Энергоблок отключен действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. Причины выясняются, радиационный фон в норме", - сказали в пресс-службе госкорпорации. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.

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