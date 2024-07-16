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"Росатом" выяснит причины отключения блока Ростовской АЭС
"Росатом" выяснит причины отключения блока Ростовской АЭС - 16.07.2024, ПРАЙМ
"Росатом" выяснит причины отключения блока Ростовской АЭС
Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился от сети действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе, причины выясняются, радиационный фон в норме,... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:56+0300
2024-07-16T16:56+0300
2024-07-16T16:56+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился от сети действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе, причины выясняются, радиационный фон в норме, сообщили во вторник в "Росатоме". "Энергоблок отключен действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. Причины выясняются, радиационный фон в норме", - сказали в пресс-службе госкорпорации. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
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россия, аэс, росатом
"Росатом" выяснит причины отключения блока Ростовской АЭС
"Росатом": блок Ростовской АЭС отключен из-за неполадок турбогенератора
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился от сети действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе, причины выясняются, радиационный фон в норме, сообщили во вторник в "Росатоме".
"Энергоблок отключен действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. Причины выясняются, радиационный фон в норме", - сказали в пресс-службе госкорпорации.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.