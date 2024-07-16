https://1prime.ru/20240716/aura-850180302.html

"АвтоВАЗ" раскрыл комплектацию Lada Aura, на которой ездил Путин

"АвтоВАЗ" раскрыл комплектацию Lada Aura, на которой ездил Путин - 16.07.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" раскрыл комплектацию Lada Aura, на которой ездил Путин

Lada Aura, за рулем которой проехал президент Владимир Путин по трассе М-11, - предсерийный образец. Это машина в максимальной комплектации, в отделке салона -... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:23+0300

2024-07-16T16:23+0300

2024-07-16T16:25+0300

авто

автоваз

владимир путин

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Lada Aura, за рулем которой проехал президент Владимир Путин по трассе М-11, - предсерийный образец. Это машина в максимальной комплектации, в отделке салона - кожа российской выделки, установлена отечественная премиальная аудиосистема, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Ильинский."АвтоВАЗ" предоставил автомобиль президенту для поездки. Это один из последних предсерийных автомобилей в максимально высокой степени готовности", - отметил он, напомнив, что старт серийного производства запланирован на начало сентября."Это автомобиль в максимальной комплектации, оснащенный двигателем 1,8 литра, мощностью 122 лошадиных силы и автоматической трансмиссией. В отделке салона используется кожа российской выделки и установлена отечественная премиальная аудиосистема", - рассказал Ильинский.В понедельник Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета. После поездки президент поделился своими впечатлениями о ней, отметив, что это "хорошая машина".Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).

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