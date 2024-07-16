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"АвтоВАЗ" раскрыл комплектацию Lada Aura, на которой ездил Путин - 16.07.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" раскрыл комплектацию Lada Aura, на которой ездил Путин
"АвтоВАЗ" раскрыл комплектацию Lada Aura, на которой ездил Путин - 16.07.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" раскрыл комплектацию Lada Aura, на которой ездил Путин
Lada Aura, за рулем которой проехал президент Владимир Путин по трассе М-11, - предсерийный образец. Это машина в максимальной комплектации, в отделке салона -... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:23+0300
2024-07-16T16:25+0300
авто
автоваз
владимир путин
lada aura
lada
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Lada Aura, за рулем которой проехал президент Владимир Путин по трассе М-11, - предсерийный образец. Это машина в максимальной комплектации, в отделке салона - кожа российской выделки, установлена отечественная премиальная аудиосистема, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Ильинский."АвтоВАЗ" предоставил автомобиль президенту для поездки. Это один из последних предсерийных автомобилей в максимально высокой степени готовности", - отметил он, напомнив, что старт серийного производства запланирован на начало сентября."Это автомобиль в максимальной комплектации, оснащенный двигателем 1,8 литра, мощностью 122 лошадиных силы и автоматической трансмиссией. В отделке салона используется кожа российской выделки и установлена отечественная премиальная аудиосистема", - рассказал Ильинский.В понедельник Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета. После поездки президент поделился своими впечатлениями о ней, отметив, что это "хорошая машина".Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
https://1prime.ru/20240716/avtovaz-850168219.html
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авто, автоваз, владимир путин, lada aura, lada
Авто, АвтоВАЗ, Владимир Путин, LADA AURA, Lada
16:23 16.07.2024 (обновлено: 16:25 16.07.2024)
 
"АвтоВАЗ" раскрыл комплектацию Lada Aura, на которой ездил Путин

"АвтоВАЗ" раскрыл подробности комплектации Lada Aura, на которой ездил Путин

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЕАЭС-2023. Работа форума
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Lada Aura, за рулем которой проехал президент Владимир Путин по трассе М-11, - предсерийный образец. Это машина в максимальной комплектации, в отделке салона - кожа российской выделки, установлена отечественная премиальная аудиосистема, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Ильинский.
"АвтоВАЗ" предоставил автомобиль президенту для поездки. Это один из последних предсерийных автомобилей в максимально высокой степени готовности", - отметил он, напомнив, что старт серийного производства запланирован на начало сентября.
"Это автомобиль в максимальной комплектации, оснащенный двигателем 1,8 литра, мощностью 122 лошадиных силы и автоматической трансмиссией. В отделке салона используется кожа российской выделки и установлена отечественная премиальная аудиосистема", - рассказал Ильинский.
В понедельник Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета. После поездки президент поделился своими впечатлениями о ней, отметив, что это "хорошая машина".
%Здание завода ОАО АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Lada Aura стала пятой новинкой "АвтоВАЗа", которую протестировал Путин
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Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
АвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval
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АвтоАвтоВАЗВладимир ПутинLADA AURALada
 
 
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