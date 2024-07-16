https://1prime.ru/20240716/aura-850180302.html
"АвтоВАЗ" раскрыл комплектацию Lada Aura, на которой ездил Путин
"АвтоВАЗ" раскрыл комплектацию Lada Aura, на которой ездил Путин - 16.07.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" раскрыл комплектацию Lada Aura, на которой ездил Путин
Lada Aura, за рулем которой проехал президент Владимир Путин по трассе М-11, - предсерийный образец. Это машина в максимальной комплектации, в отделке салона -... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:23+0300
2024-07-16T16:23+0300
2024-07-16T16:25+0300
авто
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Lada Aura, за рулем которой проехал президент Владимир Путин по трассе М-11, - предсерийный образец. Это машина в максимальной комплектации, в отделке салона - кожа российской выделки, установлена отечественная премиальная аудиосистема, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Ильинский."АвтоВАЗ" предоставил автомобиль президенту для поездки. Это один из последних предсерийных автомобилей в максимально высокой степени готовности", - отметил он, напомнив, что старт серийного производства запланирован на начало сентября."Это автомобиль в максимальной комплектации, оснащенный двигателем 1,8 литра, мощностью 122 лошадиных силы и автоматической трансмиссией. В отделке салона используется кожа российской выделки и установлена отечественная премиальная аудиосистема", - рассказал Ильинский.В понедельник Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета. После поездки президент поделился своими впечатлениями о ней, отметив, что это "хорошая машина".Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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авто, автоваз, владимир путин, lada aura, lada
Авто, АвтоВАЗ, Владимир Путин, LADA AURA, Lada
"АвтоВАЗ" раскрыл комплектацию Lada Aura, на которой ездил Путин
"АвтоВАЗ" раскрыл подробности комплектации Lada Aura, на которой ездил Путин
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Lada Aura, за рулем которой проехал президент Владимир Путин по трассе М-11, - предсерийный образец. Это машина в максимальной комплектации, в отделке салона - кожа российской выделки, установлена отечественная премиальная аудиосистема, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Ильинский.
"АвтоВАЗ" предоставил автомобиль президенту для поездки. Это один из последних предсерийных автомобилей в максимально высокой степени готовности", - отметил он, напомнив, что старт серийного производства запланирован на начало сентября.
"Это автомобиль в максимальной комплектации, оснащенный двигателем 1,8 литра, мощностью 122 лошадиных силы и автоматической трансмиссией. В отделке салона используется кожа российской выделки и установлена отечественная премиальная аудиосистема", - рассказал Ильинский.
В понедельник Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета. После поездки президент поделился своими впечатлениями о ней, отметив, что это "хорошая машина".
Lada Aura стала пятой новинкой "АвтоВАЗа", которую протестировал Путин
Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval