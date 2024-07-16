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Россиянам назвали авто, которые по-прежнему выгодно везти из-за границы - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали авто, которые по-прежнему выгодно везти из-за границы
Россиянам назвали авто, которые по-прежнему выгодно везти из-за границы - 16.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали авто, которые по-прежнему выгодно везти из-за границы
Подержанные европейские автомобили до сих пор выгодно ввозить из-за рубежа, заявил в беседе с "Газетой.ru" основатель компании "РоговМобиль" Дмитрий Рогов. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T13:49+0300
2024-07-16T13:50+0300
авто
россия
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Подержанные европейские автомобили до сих пор выгодно ввозить из-за рубежа, заявил в беседе с "Газетой.ru" основатель компании "РоговМобиль" Дмитрий Рогов.По словам эксперта, несмотря на все препятствия, россияне продолжают ввозить машины из Германии: BMW, Mercedes-Benz и Audi."Кроссоверов чуть больше, но, в отличие от корейских марок, популярны и седаны — BMW 3 Series и 5 Series, Audi A4, Mercedes-Benz E-Class", - отметил он.Рогов добавил, что в страну также доставляют южнокорейские кроссоверы с пробегом 5о-60 тысяч километров в возрасте трех - четырех лет, в основном марок Hyundai и Kia. Он отметил, что стартовый бюджет на такую покупку составляет от двух миллионов рублей.
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авто, россия
Авто, РОССИЯ
13:49 16.07.2024 (обновлено: 13:50 16.07.2024)
 
Россиянам назвали авто, которые по-прежнему выгодно везти из-за границы

Автоэксперт Рогов: минимальный бюджет на заказ авто из-за рубежа — 2 млн рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкMercedes
Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Подержанные европейские автомобили до сих пор выгодно ввозить из-за рубежа, заявил в беседе с "Газетой.ru" основатель компании "РоговМобиль" Дмитрий Рогов.
По словам эксперта, несмотря на все препятствия, россияне продолжают ввозить машины из Германии: BMW, Mercedes-Benz и Audi.
"Кроссоверов чуть больше, но, в отличие от корейских марок, популярны и седаны — BMW 3 Series и 5 Series, Audi A4, Mercedes-Benz E-Class", - отметил он.
Рогов добавил, что в страну также доставляют южнокорейские кроссоверы с пробегом 5о-60 тысяч километров в возрасте трех - четырех лет, в основном марок Hyundai и Kia. Он отметил, что стартовый бюджет на такую покупку составляет от двух миллионов рублей.
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