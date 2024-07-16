https://1prime.ru/20240716/avto-850175971.html

Названа стоимость проезда по новому обходу Твери на трассе М-11

Названа стоимость проезда по новому обходу Твери на трассе М-11 - 16.07.2024, ПРАЙМ

Названа стоимость проезда по новому обходу Твери на трассе М-11

Стоимость проезда по новому автодорожному обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 рублей для легковых машин и 970 | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T15:07+0300

2024-07-16T15:07+0300

2024-07-16T15:07+0300

авто

трасса

трасса м-11 "нева"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850176103_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_99a9603ac27717053c3d7147a0d843a5.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость проезда по новому автодорожному обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 рублей для легковых машин и 970 рублей для грузовиков, сообщили РИА Новости в "Автодоре". "Тарифы на участке обхода Твери (вне зависимости от дня недели): 540 рублей – для легковых, 970 рублей – для грузовых", - отмечается в сообщении. "Вся трасса М-11 (участки госкомпании, без учета 15-58 км): легковые (понедельник–четверг) – 3230 рублей, пятница-воскресенье – 3450 рублей. Грузовые (понедельник-четверг) – 6630 рублей, пятница-воскресенье - 7450 рублей", - добавили в госкомпании. Также в "Автодоре" напомнили, что предусмотрены абонементы, которые позволят экономить до 30% за проезд по участку.

https://1prime.ru/20240716/putin-850161810.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, трасса, трасса м-11 "нева"