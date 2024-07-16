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Названа стоимость проезда по новому обходу Твери на трассе М-11 - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Названа стоимость проезда по новому обходу Твери на трассе М-11
Названа стоимость проезда по новому обходу Твери на трассе М-11 - 16.07.2024, ПРАЙМ
Названа стоимость проезда по новому обходу Твери на трассе М-11
Стоимость проезда по новому автодорожному обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 рублей для легковых машин и 970 | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T15:07+0300
2024-07-16T15:07+0300
авто
трасса
трасса м-11 "нева"
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость проезда по новому автодорожному обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 рублей для легковых машин и 970 рублей для грузовиков, сообщили РИА Новости в "Автодоре". "Тарифы на участке обхода Твери (вне зависимости от дня недели): 540 рублей – для легковых, 970 рублей – для грузовых", - отмечается в сообщении. "Вся трасса М-11 (участки госкомпании, без учета 15-58 км): легковые (понедельник–четверг) – 3230 рублей, пятница-воскресенье – 3450 рублей. Грузовые (понедельник-четверг) – 6630 рублей, пятница-воскресенье - 7450 рублей", - добавили в госкомпании. Также в "Автодоре" напомнили, что предусмотрены абонементы, которые позволят экономить до 30% за проезд по участку.
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Новости
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авто, трасса, трасса м-11 "нева"
Авто, трасса, трасса М-11 "Нева"
15:07 16.07.2024
 
Названа стоимость проезда по новому обходу Твери на трассе М-11

Стоимость проезда по новому обходу Твери составит 540 руб для легковушек

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость проезда по новому автодорожному обходу Твери в составе трассы М-11, связывающей Москву и Санкт-Петербург, составит 540 рублей для легковых машин и 970 рублей для грузовиков, сообщили РИА Новости в "Автодоре".
"Тарифы на участке обхода Твери (вне зависимости от дня недели): 540 рублей – для легковых, 970 рублей – для грузовых", - отмечается в сообщении.
"Вся трасса М-11 (участки госкомпании, без учета 15-58 км): легковые (понедельник–четверг) – 3230 рублей, пятница-воскресенье – 3450 рублей. Грузовые (понедельник-четверг) – 6630 рублей, пятница-воскресенье - 7450 рублей", - добавили в госкомпании.
Также в "Автодоре" напомнили, что предусмотрены абонементы, которые позволят экономить до 30% за проезд по участку.
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Автотрассатрасса М-11 "Нева"
 
 
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