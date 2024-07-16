https://1prime.ru/20240716/avtovaz-850168219.html
Lada Aura стала пятой новинкой "АвтоВАЗа", которую протестировал Путин
Lada Aura стала пятой новинкой "АвтоВАЗа", которую протестировал Путин - 16.07.2024, ПРАЙМ
Lada Aura стала пятой новинкой "АвтоВАЗа", которую протестировал Путин
Автомобиль Lada Aura стал пятой новинкой от концерна "АвтоВАЗ" , которую протестировал президент РФ Владимир Путин. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:55+0300
2024-07-16T12:55+0300
2024-07-16T12:55+0300
владимир путин
lada
авто
автоваз
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Автомобиль Lada Aura стал пятой новинкой от концерна "АвтоВАЗ" , которую протестировал президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник приехал на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета. Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, машина, предоставленная организаторами мероприятия, президенту понравилась. Это не первая Lada, за рулем которой был Путин. В 2010 году он - тогда в качестве главы правительства РФ - проехал по маршруту Хабаровск-Чита за рулем желтого хетчбэка Lada Kalina. Говоря о своих впечатлениях от автомобиля, Путин назвал его "просто хорошей машиной", в то же время он отмечал, что Lada Priora в сравнении с Lada Kalina "шумноватая внутри". В 2011 году Путин ознакомился с новой бюджетной моделью "АвтоВАЗа" Lada Granta и сделал пробный круг по экспериментальному треку длиной 1,4 километра. Затем на новой машине глава правительства поехал на встречу с рабочими "АвтоВАЗа". В 2015 году на заседание клуба "Валдай" Путин приехал на зеленой Lada Vesta, он отмечал, что это "отличная машина, очень хорошая, приемистая, легкая в управлении". Кроме этого, на Путина записана "Нива", которую президент купил в 2009 году. -0-
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владимир путин, lada, авто, автоваз
Владимир Путин, Lada, Авто, АвтоВАЗ
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Автомобиль Lada Aura стал пятой новинкой от концерна "АвтоВАЗ" , которую протестировал президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник приехал на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета. Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, машина, предоставленная организаторами мероприятия, президенту понравилась.
Это не первая Lada, за рулем которой был Путин. В 2010 году он - тогда в качестве главы правительства РФ - проехал по маршруту Хабаровск-Чита за рулем желтого хетчбэка Lada Kalina. Говоря о своих впечатлениях от автомобиля, Путин назвал его "просто хорошей машиной", в то же время он отмечал, что Lada Priora в сравнении с Lada Kalina "шумноватая внутри".
Путин рассказал о планах развивать МТК "Север - Юг"
В 2011 году Путин ознакомился с новой бюджетной моделью "АвтоВАЗа" Lada Granta и сделал пробный круг по экспериментальному треку длиной 1,4 километра. Затем на новой машине глава правительства поехал на встречу с рабочими "АвтоВАЗа".
В 2015 году на заседание клуба "Валдай" Путин приехал на зеленой Lada Vesta, он отмечал, что это "отличная машина, очень хорошая, приемистая, легкая в управлении".
Кроме этого, на Путина записана "Нива", которую президент купил в 2009 году. -0-