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"На грани провала": Байдену предрекли потерю важного союзника
"На грани провала": Байдену предрекли потерю важного союзника - 16.07.2024, ПРАЙМ
"На грани провала": Байдену предрекли потерю важного союзника
Профсоюз водителей грузовиков Teamsters может не поддержать ни одну из партий на выборах в США, Джо Байден потеряет ключевого союзника и окажется на грани... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:41+0300
2024-07-16T16:41+0300
2024-07-16T16:41+0300
политика
джо байден
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Профсоюз водителей грузовиков Teamsters может не поддержать ни одну из партий на выборах в США, Джо Байден потеряет ключевого союзника и окажется на грани провала. Об этом сообщает агентство Reuters.Отмечается, что глава профсоюза Шон О'Брайен выступил во вторник на съезде Республиканской партии."Мы не обязаны никакой партии. Нас не интересует, как вы себя называете. Мы хотим знать только одно: что вы делаете для помощи американским рабочим?" - отмечал он.По данным Reuters, 1,3 миллиона участников профсоюза могут отказаться голосовать. При этом, напоминает издание, именно Teamsters в 2020 году помог Байдену возглавить Белый дом. Источники рассказали агентству, что профсоюз разочаровался в Байдене. Однако мнения собеседников расходятся при ответе на вопрос, когда это произошло: из-за дебатов или ситуации с банкротством Yellow Corp.
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джо байден, выборы в сша, финансирование
Политика, Джо Байден, выборы в США, финансирование
"На грани провала": Байдену предрекли потерю важного союзника
Reuters: профсоюз Teamsters может не поддержать ни одного кандидата на выборах
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ.
Профсоюз водителей грузовиков Teamsters может не поддержать ни одну из партий на выборах в США, Джо Байден потеряет ключевого союзника и окажется на грани провала. Об этом сообщает агентство Reuters
.
Отмечается, что глава профсоюза Шон О'Брайен выступил во вторник на съезде Республиканской партии.
"Мы не обязаны никакой партии. Нас не интересует, как вы себя называете. Мы хотим знать только одно: что вы делаете для помощи американским рабочим?" - отмечал он.
По данным Reuters, 1,3 миллиона участников профсоюза могут отказаться голосовать. При этом, напоминает издание, именно Teamsters в 2020 году помог Байдену возглавить Белый дом.
Источники рассказали агентству, что профсоюз разочаровался в Байдене. Однако мнения собеседников расходятся при ответе на вопрос, когда это произошло: из-за дебатов или ситуации с банкротством Yellow Corp.
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