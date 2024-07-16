Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На грани провала": Байдену предрекли потерю важного союзника - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240716/bayden-850181882.html
"На грани провала": Байдену предрекли потерю важного союзника
"На грани провала": Байдену предрекли потерю важного союзника - 16.07.2024, ПРАЙМ
"На грани провала": Байдену предрекли потерю важного союзника
Профсоюз водителей грузовиков Teamsters может не поддержать ни одну из партий на выборах в США, Джо Байден потеряет ключевого союзника и окажется на грани... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:41+0300
2024-07-16T16:41+0300
политика
джо байден
выборы в сша
финансирование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043010_0:134:2590:1591_1920x0_80_0_0_77cd9dbe8405bee97abf0e7add2e3dab.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Профсоюз водителей грузовиков Teamsters может не поддержать ни одну из партий на выборах в США, Джо Байден потеряет ключевого союзника и окажется на грани провала. Об этом сообщает агентство Reuters.Отмечается, что глава профсоюза Шон О'Брайен выступил во вторник на съезде Республиканской партии."Мы не обязаны никакой партии. Нас не интересует, как вы себя называете. Мы хотим знать только одно: что вы делаете для помощи американским рабочим?" - отмечал он.По данным Reuters, 1,3 миллиона участников профсоюза могут отказаться голосовать. При этом, напоминает издание, именно Teamsters в 2020 году помог Байдену возглавить Белый дом. Источники рассказали агентству, что профсоюз разочаровался в Байдене. Однако мнения собеседников расходятся при ответе на вопрос, когда это произошло: из-за дебатов или ситуации с банкротством Yellow Corp.
https://1prime.ru/20240715/okhrana-850133900.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043010_146:0:2445:1724_1920x0_80_0_0_f4fcdfca30c62ef564585e993b56eae2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
джо байден, выборы в сша, финансирование
Политика, Джо Байден, выборы в США, финансирование
16:41 16.07.2024
 
"На грани провала": Байдену предрекли потерю важного союзника

Reuters: профсоюз Teamsters может не поддержать ни одного кандидата на выборах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Профсоюз водителей грузовиков Teamsters может не поддержать ни одну из партий на выборах в США, Джо Байден потеряет ключевого союзника и окажется на грани провала. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что глава профсоюза Шон О'Брайен выступил во вторник на съезде Республиканской партии.
"Мы не обязаны никакой партии. Нас не интересует, как вы себя называете. Мы хотим знать только одно: что вы делаете для помощи американским рабочим?" - отмечал он.
По данным Reuters, 1,3 миллиона участников профсоюза могут отказаться голосовать. При этом, напоминает издание, именно Teamsters в 2020 году помог Байдену возглавить Белый дом.
Источники рассказали агентству, что профсоюз разочаровался в Байдене. Однако мнения собеседников расходятся при ответе на вопрос, когда это произошло: из-за дебатов или ситуации с банкротством Yellow Corp.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему
Вчера, 22:33
 
ПолитикаДжо Байденвыборы в СШАфинансирование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала