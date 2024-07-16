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Отдать им все: Россия задумалась об азиатском методе обхода санкций

Отдать им все: Россия задумалась об азиатском методе обхода санкций - 16.07.2024, ПРАЙМ

Отдать им все: Россия задумалась об азиатском методе обхода санкций

В Минпромторге высказали мнение, что российская экономика движется по пути чеболизации – давно и успешно опробованной на Востоке схемы единого управления... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T02:02+0300

2024-07-16T02:02+0300

2024-07-16T02:02+0300

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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. В Минпромторге высказали мнение, что российская экономика движется по пути чеболизации – давно и успешно опробованной на Востоке схемы единого управления мультипрофильными холдингами. Как это работает и хорошо ли для нас, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Олег Москвитин.Чеболи – давно и успешно применяемая в Азии система, предполагающая развитие компаний разного профиля под единым управлением (семьи или династии). Это отличает ее от российской отраслевой структуры экономики. У нас, например, сырьевые и производственные компании, как правило, не занимаются параллельно масштабными IT-разработками, а концентрируются лишь на своей сфере.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"В Южной Корее к чеболям иногда относят до 60% корейской экономики. Поддерживаемые государством финансово-промышленные группы, руководимые членами одной семьи или близкими, доверенными людьми, объединили в одних руках большое число синергических ресурсов (производство, оптовые продажи, розницу, финансы, смежные бизнесы) и дали хороший результат после Корейской войны. Есть в некоторой степени аналоги чеболей и в Японии, других странах Азии", - пояснил Москвитин.В России акцент делается на то, что из-за санкций возникла необходимость в синергии финансового, торгового и промышленного капитала, то есть, чеболизация не по форме, а по генезису. По мнению эксперта, этот тренд сможет стать одним из инструментов для "рывка" - на основе крупных поддерживаемых государством компаний вроде ВТБ, Сбера, группы ГПБ, а не олигархических семей, конечно.Но, как и у многих других явлений, у чеболизации есть и обратная сторона. Это дальнейшая монополизация экономики, которая распространена и сегодня. Следовательно, возможный курс на чеболизацию не должен отменять параллельной мощной поддержки малого и среднего бизнеса, программ по развитию конкуренции в различных отраслях. Возможно, и через обязательные закупки чеболями части объемов у МСП, как это обязаны делать сейчас многие крупные компании."Плюс государство, поддерживая российские чеболи, должно быть вправе оценивать эффективность их работы в той или иной форме и при необходимости влиять на этот вопрос", - заключил специалист.

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россия, экономика рф, эксперт, минпромторг, южная корея, эксклюзив