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Песков раскрыл последствия для мира при продаже саудитами долгов ЕС
Песков раскрыл последствия для мира при продаже саудитами долгов ЕС - 16.07.2024, ПРАЙМ
Песков раскрыл последствия для мира при продаже саудитами долгов ЕС
Попытки Запада конфисковать российские активы заставят большие и богатые страны задуматься о судьбе своих авуаров за рубежом, заявил официальный представитель... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:37+0300
2024-07-16T11:37+0300
2024-07-16T11:39+0300
кремль
дмитрий песков
замороженные российские активы
саудовская аравия
запад
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МОСКВА,16 июл – ПРАЙМ. Попытки Запада конфисковать российские активы заставят большие и богатые страны задуматься о судьбе своих авуаров за рубежом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, в Кремле ознакомились с публикациями западной прессы о возможных шагах Саудовской Аравии в случае изъятия Западом российских активов. "Мы говорили давным-давно, что незаконные попытки ограбить РФ, экспроприировать наши авуары так или иначе приведут к огромному ущербу", - напомнил позицию Москвы Песков. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эр-Рияд пригрозил "Большой семерке", что продаст часть западных облигаций в ответ на изъятие российских средств. По данным издания, такое предупреждение обеспокоило европейских чиновников. О последствиях таких решений Запад предупреждали многие эксперты. Так, Европейский центробанк прогнозировал репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.
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кремль, дмитрий песков, замороженные российские активы, саудовская аравия, запад
Кремль, Дмитрий Песков, замороженные российские активы, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЗАПАД
Песков раскрыл последствия для мира при продаже саудитами долгов ЕС
Песков: продажа саудитами долгов ЕС приведет к ущербу для системы финансов мира