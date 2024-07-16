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Песков раскрыл последствия для мира при продаже саудитами долгов ЕС

Песков раскрыл последствия для мира при продаже саудитами долгов ЕС - 16.07.2024, ПРАЙМ

Песков раскрыл последствия для мира при продаже саудитами долгов ЕС

Попытки Запада конфисковать российские активы заставят большие и богатые страны задуматься о судьбе своих авуаров за рубежом, заявил официальный представитель... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:37+0300

2024-07-16T11:37+0300

2024-07-16T11:39+0300

кремль

дмитрий песков

замороженные российские активы

саудовская аравия

запад

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МОСКВА,16 июл – ПРАЙМ. Попытки Запада конфисковать российские активы заставят большие и богатые страны задуматься о судьбе своих авуаров за рубежом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, в Кремле ознакомились с публикациями западной прессы о возможных шагах Саудовской Аравии в случае изъятия Западом российских активов. "Мы говорили давным-давно, что незаконные попытки ограбить РФ, экспроприировать наши авуары так или иначе приведут к огромному ущербу", - напомнил позицию Москвы Песков. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Эр-Рияд пригрозил "Большой семерке", что продаст часть западных облигаций в ответ на изъятие российских средств. По данным издания, такое предупреждение обеспокоило европейских чиновников. О последствиях таких решений Запад предупреждали многие эксперты. Так, Европейский центробанк прогнозировал репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.

https://1prime.ru/20240716/rezervy-850104603.html

саудовская аравия

запад

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кремль, дмитрий песков, замороженные российские активы, саудовская аравия, запад