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В Северной Осетии открыли мощнейшую в РФ зарядную станцию для электрокаров

В Северной Осетии открыли мощнейшую в РФ зарядную станцию для электрокаров - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Северной Осетии открыли мощнейшую в РФ зарядную станцию для электрокаров

Самую мощную в России электрозарядную станцию открыли во Владикавказе, она заряжает электромобиль за 15 минут, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T19:05+0300

2024-07-16T19:05+0300

2024-07-16T19:05+0300

экономика

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россия

северная осетия

зарядка

электромобили

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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. Самую мощную в России электрозарядную станцию открыли во Владикавказе, она заряжает электромобиль за 15 минут, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Церемонию открытия новой станции во вторник провели в режиме телемоста в рамках Кавказского инвестиционного форума. В Грозном на его площадке кнопку "пуск" нажали Меняйло, замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров и гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов, и в это же время во Владикавказе первый электромобиль начал заряжаться от новой станции. "Главная особенность новой ЭЗС в ее мощности: более 450 кВт - зарядить электромобиль можно за 15 минут! А еще есть возможность "заправлять" сразу до четырех машин", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Он уточнил, что устройство установили в районе Олимпийского парка во Владикавказе неподалеку от Военно-Грузинской дороги, по которой идет постоянный поток автотуристов. "Мероприятие отмечено в Книге рекордов России как запуск самой мощной электрозарядной станции в стране – нам вручили соответствующий сертификат", - добавил глава Северной Осетии. По данным местных властей, первые семь электрозарядных станций установили в регионе в прошлом году, еще четыре – в этом. До конца текущего года планируется установить еще 20 станций. Количество электрокаров в республике растет ежегодно на 100%, сейчас официально зарегистрировано 225 электроавтомобилей. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.

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авто, россия, северная осетия, зарядка, электромобили