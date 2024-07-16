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Эксплуатация Ростовской АЭС после отключения энергоблока безопасна

Эксплуатация Ростовской АЭС после отключения энергоблока безопасна - 16.07.2024, ПРАЙМ

Эксплуатация Ростовской АЭС после отключения энергоблока безопасна

Система автоматики, отключившая энергоблок №1 Ростовской АЭС, сработала штатно в соответствии с проектными алгоритмами, нарушений пределов и условий безопасной... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T17:26+0300

2024-07-16T17:26+0300

2024-07-16T17:32+0300

аэс

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Система автоматики, отключившая энергоблок №1 Ростовской АЭС, сработала штатно в соответствии с проектными алгоритмами, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщила во вторник пресс-служба Ростовской АЭС. "Шестнадцатого июля в 15:21 энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора. Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами", - говорится в сообщении. Отмечается, что после установления и устранения причин срабатывания электрической защиты энергоблок подготовят к включению в сеть. "Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений", - подчеркивается в сообщении. Энергоблоки №2 и №4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт, энергоблок №3 находится в плановом ремонте. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.

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