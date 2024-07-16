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CNN: Израиль применил американские снаряды для удара по школе в Газе
CNN: Израиль применил американские снаряды для удара по школе в Газе - 16.07.2024, ПРАЙМ
CNN: Израиль применил американские снаряды для удара по школе в Газе
Двадцать два человека погибли при ударе Израиля по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в секторе Газа, для атаки... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:34+0300
2024-07-16T12:34+0300
2024-07-16T12:34+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Двадцать два человека погибли при ударе Израиля по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в секторе Газа, для атаки применили американские снаряды. Об этом эксперты рассказали телеканалу CNN.О нападении на школу в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа сообщало 14 июля палестинское агентство Shehab. По информации на тот день, 80 человек пострадали, 15 - погибли. "Эксперты по оружию идентифицировали остатки двух боеприпасов американского производства, которые использовались при израильском ракетном ударе в воскресенье по школе в центральной части Газы, в результате которого, по данным местных властей, погибли по меньшей мере 22 человека", - рассказал CNN.По словам одного из экспертов, детали боеприпасов характерны для продукции Boeing. Другой эксперт отметил наличие фрагментов ракеты Hellfire производства США. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Документ предполагал выделение средств для оказания военной помощи.
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израиль, сектор газа, сша
ИЗРАИЛЬ, СЕКТОР ГАЗА, США
CNN: Израиль применил американские снаряды для удара по школе в Газе
CNN: Израиль применил американские снаряды для удара по школе ООН в секторе Газа
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ.
Двадцать два человека погибли при ударе Израиля по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в секторе Газа, для атаки применили американские снаряды. Об этом эксперты рассказали телеканалу CNN
.
О нападении на школу в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа сообщало 14 июля палестинское агентство Shehab. По информации на тот день, 80 человек пострадали, 15 - погибли.
"Эксперты по оружию идентифицировали остатки двух боеприпасов американского производства, которые использовались при израильском ракетном ударе в воскресенье по школе в центральной части Газы, в результате которого, по данным местных властей, погибли по меньшей мере 22 человека", - рассказал CNN.
По словам одного из экспертов, детали боеприпасов характерны для продукции Boeing. Другой эксперт отметил наличие фрагментов ракеты Hellfire производства США.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Документ предполагал выделение средств для оказания военной помощи.
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