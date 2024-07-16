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В России впервые выплатили компенсацию за ошибку нотариуса из фонда ФНП

В России впервые выплатили компенсацию за ошибку нотариуса из фонда ФНП - 16.07.2024, ПРАЙМ

В России впервые выплатили компенсацию за ошибку нотариуса из фонда ФНП

В России впервые выплатили компенсацию за ошибку нотариуса из фонда Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Об этом сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ФНП. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T20:38+0300

2024-07-16T20:38+0300

2024-07-16T20:40+0300

россия

нотариусы

компенсация

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. В России впервые выплатили компенсацию за ошибку нотариуса из фонда Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Об этом сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ФНП. "Полная имущественная ответственность нотариусов обеспечивается четырьмя ступенями. В большинстве случаев для возмещения ущерба, возникшего по вине нотариуса, хватает трех. Это индивидуальное страхование нотариуса, коллективная страховка нотариальной палаты субъекта РФ и личное имущество нотариуса", — заявил собеседник агентства. Он добавил, что для особо крупных выплат или нестандартных ситуаций на законодательном уровне предусмотрен еще один вид гарантий — компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты. В ФНП сообщили, что первую выплату из этого фонда в размере 7,2 миллиона рублей получил мужчина, пострадавший из-за действий мошенников. Он покупал квартиру, завещание по которой было удостоверено за рубежом. Позднее выяснилось, что в действительности продавец квартиры наследником не являлся. Нотариус, которого ввели в заблуждение мошенники, представившие подложные документы, ошибочно выдал свидетельство о праве на наследство на жилье. В итоге и данное свидетельство, и сделка купли-продажи квартиры были признаны недействительными. Покупатель остался ни с чем, так как суд истребовал недвижимость в пользу законного наследника. Собеседник агентства рассказал, что на основании решения суда страховые компании выплатили потерпевшему 8,5 миллиона рублей по договорам страхования нотариуса и страхования коллективной ответственности нотариусов-членов нотариальной палаты региона. Часть суммы подлежала возмещению за счет личного имущества нотариуса, выдавшего свидетельство о праве на наследство по завещанию. Однако нотариус скончался до разрешения ситуации, поэтому впервые потребовались гарантии компенсационного фонда. Компенсационный фонд ФНП создан в 2015 году и продолжает пополняться за счет взносов региональных нотариальных палат. По закону эти средства обособлены и не могут расходоваться на какие-либо иные нужды. Объем фонда превышает 1 миллиард рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нотариусы, компенсация