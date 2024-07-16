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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 17 июля
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 17 июля - 16.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 17 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 7,01 копейки, до 12,0492 рубля, курс доллара - на 47,47 копейки, до 88,2824 рубля, курс... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T17:30+0300
2024-07-16T17:30+0300
2024-07-16T17:34+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 7,01 копейки, до 12,0492 рубля, курс доллара - на 47,47 копейки, до 88,2824 рубля, курс евро - на 47,88 копейки, до 96,2637 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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доллар, евро, юань, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, доллар, евро, юань, Мосбиржа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 17 июля
ЦБ: курс доллара на 17 июля - 88,28 рубля, евро - 96,26 рубля, юаня - 12,05 руб
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 7,01 копейки, до 12,0492 рубля, курс доллара - на 47,47 копейки, до 88,2824 рубля, курс евро - на 47,88 копейки, до 96,2637 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.