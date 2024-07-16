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"АвтоВАЗ" поделился планами на производство Lada Aura

"АвтоВАЗ" поделился планами на производство Lada Aura - 16.07.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" поделился планами на производство Lada Aura

"АвтоВАЗ" сохраняет план запустить производство автомобилей Lada Aura в начале сентября, намерен выпустить их в текущем году до 3 тысяч штук, сообщил РИА... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:13+0300

2024-07-16T16:13+0300

2024-07-16T16:20+0300

автоваз

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" сохраняет план запустить производство автомобилей Lada Aura в начале сентября, намерен выпустить их в текущем году до 3 тысяч штук, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Сергей Ильинский."Как и планировалось ранее, производство автомобиля стартует в начале сентября", - сказал Ильинский, отвечая на вопрос о Lada Aura. Новинка встанет на конвейер основного завода в Тольятти."Объем производства до конца года составит до 3 тысяч автомобилей", - отметил он, уточнив, что в этот показатель также входят модели более упрощенной комплектации для такси."Темп выпуска Lada Aura в 2025 году составит 2,5 автомобиля в час. Компания готова увеличить этот темп до 5 автомобилей в час, если будет произведена донастройка законодательства о госзакупках с максимальной приоритизацией локализованных продуктов, а также принятием закона о такси в изначальной редакции, которая предполагает возможность установления уровня локализации такси в отдельных сегментах по решению регионов", - добавил Ильинский.Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.В понедельник президент России Владимир Путин приехал на открытие участка северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем Lada Aura черного цвета. После поездки он поделился своими впечатлениями о ней, отметив, что это "хорошая машина"."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в 2 раза в годовом выражении).

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автоваз, lada, авто