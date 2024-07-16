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Карты "Мир" начали работать в Мьянме - 16.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Карты "Мир" начали работать в Мьянме
Карты "Мир" начали работать в Мьянме - 16.07.2024, ПРАЙМ
Карты "Мир" начали работать в Мьянме
Российские карты "Мир" начали работать в Мьянме в ограниченном порядке, расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время, заявило посольство России в... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T05:06+0300
2024-07-16T05:06+0300
экономика
карта "мир"
мьянма
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российские карты "Мир" начали работать в Мьянме в ограниченном порядке, расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время, заявило посольство России в Мьянме РИА Новости. "На данный момент мы можем подтвердить, что система карт "Мир" заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем. Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам", - сообщили в диппредставительстве. О решении Мьянмы начать принимать карты "Мир" объявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о 27 января в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля. Однако из-за технических сложностей дата была перенесена. В интервью РИА Новости министр Кан 3о подчеркивал, что скорое введение платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну Юго-Восточной Азии из России.
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карта "мир", мьянма
Экономика, карта "Мир", МЬЯНМА
05:06 16.07.2024
 
Карты "Мир" начали работать в Мьянме

Посольство России: карты "Мир" начали работать в Мьянме в ограниченном формате

© Фото : Unsplash/Laurentiu MorariuЯнгон, Мьянма
Янгон, Мьянма - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© Фото : Unsplash/Laurentiu Morariu
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российские карты "Мир" начали работать в Мьянме в ограниченном порядке, расширение сети из приема карт ожидается в ближайшее время, заявило посольство России в Мьянме РИА Новости.
"На данный момент мы можем подтвердить, что система карт "Мир" заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем. Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам", - сообщили в диппредставительстве.
О решении Мьянмы начать принимать карты "Мир" объявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о 27 января в рамках II Российско-Мьянманского бизнес-форума на полях выставки-форума "Россия". Первоначально власти Мьянмы намеревались начать прием карт "Мир" 20 февраля. Однако из-за технических сложностей дата была перенесена.
Мир
Киргизия и Россия обсудят возобновление работы карт "Мир"
9 июля, 11:44
В интервью РИА Новости министр Кан 3о подчеркивал, что скорое введение платежной системы "Мир" в Республике Союз Мьянма упростит платежи и транзакции для туристов, прибывающих в страну Юго-Восточной Азии из России.
 
Экономикакарта "Мир"МЬЯНМА
 
 
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