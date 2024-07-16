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Мишустин назвал главную задачу развития СКФО

Мишустин назвал главную задачу развития СКФО - 16.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал главную задачу развития СКФО

Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал главной задачей развития СКФО раскрытие экономического потенциала регионов, формирование условий для... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T13:08+0300

2024-07-16T13:08+0300

2024-07-16T13:18+0300

михаил мишустин

экономика

скфо

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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал главной задачей развития СКФО раскрытие экономического потенциала регионов, формирование условий для привлечения инвестиций."Вместе с тем, главная задача - раскрыть экономический потенциал субъектов Северного Кавказа, сформировать в каждом из них точки роста и условия для привлечения инвестиций для запуска собственных производств, для создания новых рабочих мест", - сказал Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО."Для отдельных территорий приняты комплексные планы развития. Они реализуются в Северной Осетии, в Дербенте, в городах-курортах региона, в Кавказских Минеральных Водах. Благодаря им именно стало доступнее социально- и транспортно-инженерная инфраструктура, и ее создание там продолжится ", - отметил глава правительства.Он добавил, что на данную инициативу в федеральном бюджете на 2025 год предусмотрено 9,5 миллиарда рублей.По словам премьера, более 800 социальных и инфраструктурных объектов введено в СКФО за время действия комплексной программы развития округа."Значимая роль здесь и у так называемых прорывных инвестиционных проектов, на реализации которых как на драйвере роста мы сфокусировались три года тому назад. Всего их 35 в приоритетных сферах: это промышленность, аграрный сектор, это жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, туризм. По данным аналитического центра, по состоянию на первый квартал текущего года, они уже принесли округу практически 330 миллиардов рублей внебюджетных средств", - подчеркнул Мишустин.

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михаил мишустин, скфо