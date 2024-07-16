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МВФ изменил прогноз по ценам на нефть в мире в 2024 году - 16.07.2024, ПРАЙМ
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МВФ изменил прогноз по ценам на нефть в мире в 2024 году
МВФ изменил прогноз по ценам на нефть в мире в 2024 году - 16.07.2024, ПРАЙМ
МВФ изменил прогноз по ценам на нефть в мире в 2024 году
Международный валютный фонд (МВФ) больше не ждет снижения цен на нефть в мире в 2024 году, существенно изменив свою оценку и прогнозируя увеличение стоимости... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:02+0300
2024-07-16T16:02+0300
энергетика
нефть
мвф
мир
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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) больше не ждет снижения цен на нефть в мире в 2024 году, существенно изменив свою оценку и прогнозируя увеличение стоимости нефти на 0,8%, следует из обновленного доклада организации. Согласно опубликованным табличным значениям, цена на нефть в мире по итогам текущего года вырастет на 0,8%. В апрельском докладе фонд прогнозировал ее снижение на 2,5%. При расчете цены МВФ указывает среднюю стоимость нефти марок Brent, Dubai Fateh и WTI. В денежном выражении показатель составит 81,26 доллара за баррель. Кроме того, фонд скорректировал прогноз по снижению цен на нефть в 2025 году. В апреле организация ожидала сокращения этого показателя на 6,3% в следующем году. Согласно обновленным расчетам, цена снизится на 6% и составит 76,38 доллара за баррель. Как указано в докладе МВФ, на изменение прогноза повлияли "сильные сокращения" добычи со стороны ОПЕК+ и сохраняющееся давление на нефтяной рынок из-за ситуации на Ближнем Востоке.
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нефть, мвф, мир
Энергетика, Нефть, МВФ, МИР
16:02 16.07.2024
 
МВФ изменил прогноз по ценам на нефть в мире в 2024 году

МВФ изменил прогноз по ценам на нефть в мире со снижения на рост в 2024 году

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтеналивной терминал
Нефтеналивной терминал - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ВАШИНГТОН, 16 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) больше не ждет снижения цен на нефть в мире в 2024 году, существенно изменив свою оценку и прогнозируя увеличение стоимости нефти на 0,8%, следует из обновленного доклада организации.
Согласно опубликованным табличным значениям, цена на нефть в мире по итогам текущего года вырастет на 0,8%. В апрельском докладе фонд прогнозировал ее снижение на 2,5%.
При расчете цены МВФ указывает среднюю стоимость нефти марок Brent, Dubai Fateh и WTI. В денежном выражении показатель составит 81,26 доллара за баррель.
Кроме того, фонд скорректировал прогноз по снижению цен на нефть в 2025 году. В апреле организация ожидала сокращения этого показателя на 6,3% в следующем году. Согласно обновленным расчетам, цена снизится на 6% и составит 76,38 доллара за баррель.
Как указано в докладе МВФ, на изменение прогноза повлияли "сильные сокращения" добычи со стороны ОПЕК+ и сохраняющееся давление на нефтяной рынок из-за ситуации на Ближнем Востоке.
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