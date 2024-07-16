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В Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии
В Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии
На территории Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T21:04+0300
2024-07-16T21:04+0300
2024-07-16T21:04+0300
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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. На территории Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков. Ранее во вторник Минэнерго России сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга страны на фоне сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. "Временные отключения электричества имеют место и в нашей республике. Это частично: город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладенского и Чегемского районов", — написал Коков в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что власти КБР находятся на постоянной связи с коллегами из Ростовской области, а энергетики в настоящее время делают все возможное для оперативного устранения причин перебоев, полного восстановления генерации и рассчитывают в скором времени возобновить ее полноценную подачу. Ранее сообщалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Ставропольском крае и Северной Осетии.
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энергетика рф, кабардино-балкария
Происшествия, энергетика РФ, Кабардино-Балкария
В Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии
В КБР ввели временные отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС
НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. На территории Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков.
Ранее во вторник Минэнерго России сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга страны на фоне сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
"Временные отключения электричества имеют место и в нашей республике. Это частично: город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладенского и Чегемского районов", — написал Коков в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что власти КБР находятся на постоянной связи с коллегами из Ростовской области, а энергетики в настоящее время делают все возможное для оперативного устранения причин перебоев, полного восстановления генерации и рассчитывают в скором времени возобновить ее полноценную подачу.
Ранее сообщалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Ставропольском крае и Северной Осетии.
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества