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В Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии

В Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии

На территории Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T21:04+0300

2024-07-16T21:04+0300

2024-07-16T21:04+0300

происшествия

энергетика рф

кабардино-балкария

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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. На территории Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков. Ранее во вторник Минэнерго России сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга страны на фоне сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. "Временные отключения электричества имеют место и в нашей республике. Это частично: город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладенского и Чегемского районов", — написал Коков в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что власти КБР находятся на постоянной связи с коллегами из Ростовской области, а энергетики в настоящее время делают все возможное для оперативного устранения причин перебоев, полного восстановления генерации и рассчитывают в скором времени возобновить ее полноценную подачу. Ранее сообщалось, что график временного отключения электроэнергии введен в Ставропольском крае и Северной Осетии.

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кабардино-балкария

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энергетика рф, кабардино-балкария