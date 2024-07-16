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Операторы в РФ поддержали проверку паспорта при пополнении баланса телефона

Операторы в РФ поддержали проверку паспорта при пополнении баланса телефона - 16.07.2024, ПРАЙМ

Операторы в РФ поддержали проверку паспорта при пополнении баланса телефона

Операторы связи в России считают нужным проверять паспорт перед пополнением баланса сотового телефона наличными и продавать сим-карту после проверки паспортных... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T19:55+0300

2024-07-16T19:55+0300

2024-07-16T19:55+0300

россия

баланс

сотовая связь

паспорт

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Операторы связи в России считают нужным проверять паспорт перед пополнением баланса сотового телефона наличными и продавать сим-карту после проверки паспортных данных по базе МВД, сообщили РИА Новости в компаниях. Ранее во вторник газета "Ведомости" написала, что Минцифры разработало законопроект, согласно которому пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту - после проверки паспортных данных по базе МВД. При несоблюдении этих требований продавец может быть оштрафован на сумму до 10 тысяч рублей за каждую сим-карту, проданную с нарушениями. По данным издания, эти поправки сейчас проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии. "Мегафон" рассказал РИА Новости, что изменения в этой области необходимы. Оператор участвует в обсуждении с профильными органами ряда инициатив, направленных на совершенствование законодательства, которые позволили бы учесть как вопросы безопасности, так и интересы абонентов по получению и оплате услуг связи. В свою очередь Tele2 также поддерживает все инициативы регулятора, направленные на обеление рынка, а "Билайн" считает, что дополнительные меры - это важный шаг в борьбе с мошенничеством. Такую позицию занимает и независимый эксперт в сфере телекома Алексей Слукин: "Изменения помогут избавиться от схемы, когда мошенники используют номера, пока идет проверка, которая сейчас может длиться около 40 дней". МТС отказался от комментариев. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин видит "подводный камень" в продаже сим-карт только после проверки паспортных данных по базе МВД, так как такая проверка сейчас не моментальная. По его словам, и предъявление паспорта перед пополнением баланса мобильного телефона наличными является излишней мерой. В конце мая глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в России могут внести изменения в процедуру выдачи сим-карт в отношении российских абонентов. По его словам, необходимо упорядочить этот процесс. РИА Новости также направило запрос в Минцифры.

https://1prime.ru/20240708/simkarty-849921967.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, баланс, сотовая связь, паспорт