https://1prime.ru/20240716/peskov-850141385.html

В Кремле оценили отношение украинцев к переговорам с Россией

В Кремле оценили отношение украинцев к переговорам с Россией - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили отношение украинцев к переговорам с Россией

Машина по оболваниванию населения работает на Украине, большинство украинцев против переговоров с Россией, но тех, кто за мир, будет больше. Об этом заявил... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T10:32+0300

2024-07-16T10:32+0300

2024-07-16T10:39+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

россия

украина

мирные переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/56/841305654_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_91925d29f934941b150eb9daa2708a07.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Машина по оболваниванию населения работает на Украине, большинство украинцев против переговоров с Россией, но тех, кто за мир, будет больше. Об этом заявил изданию "Life" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее украинское издание "Зеркало недели" опубликовало опрос, согласно которому 44 процента украинцев выступают за мирные переговоры, а 35 процентов не думают, что время для диалога настало."Большинство украинцев по-прежнему выступают против переговоров с Россией, но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания населения, которые работают в стране", - рассказал Песков.Пресс-секретарь президента России добавил, что динамика, судя по опросу, меняется. По его словам, количество украинцев, которые хотят мирных переговоров, будет расти.Однако Песков напомнил, что украинский народ оболванили, промыли им мозги. "Разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические в плохом смысле этого слова чувства, способствуют размножению вот этих бацилл нацизма в стране", - пояснил он.При этом, подчеркнул официальный представитель Кремля, результаты опроса показали любопытные цифры.

https://1prime.ru/20240714/tramp-850088759.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, россия, украина, мирные переговоры