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В Кремле оценили отношение украинцев к переговорам с Россией - 16.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240716/peskov-850141385.html
В Кремле оценили отношение украинцев к переговорам с Россией
В Кремле оценили отношение украинцев к переговорам с Россией - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили отношение украинцев к переговорам с Россией
Машина по оболваниванию населения работает на Украине, большинство украинцев против переговоров с Россией, но тех, кто за мир, будет больше. Об этом заявил... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T10:32+0300
2024-07-16T10:39+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
россия
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мирные переговоры
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Машина по оболваниванию населения работает на Украине, большинство украинцев против переговоров с Россией, но тех, кто за мир, будет больше. Об этом заявил изданию "Life" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее украинское издание "Зеркало недели" опубликовало опрос, согласно которому 44 процента украинцев выступают за мирные переговоры, а 35 процентов не думают, что время для диалога настало."Большинство украинцев по-прежнему выступают против переговоров с Россией, но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания населения, которые работают в стране", - рассказал Песков.Пресс-секретарь президента России добавил, что динамика, судя по опросу, меняется. По его словам, количество украинцев, которые хотят мирных переговоров, будет расти.Однако Песков напомнил, что украинский народ оболванили, промыли им мозги. "Разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические в плохом смысле этого слова чувства, способствуют размножению вот этих бацилл нацизма в стране", - пояснил он.При этом, подчеркнул официальный представитель Кремля, результаты опроса показали любопытные цифры.
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дмитрий песков, россия, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры
10:32 16.07.2024 (обновлено: 10:39 16.07.2024)
 
В Кремле оценили отношение украинцев к переговорам с Россией

Песков: большинство украинцев по-прежнему выступают против переговоров с Россией

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Машина по оболваниванию населения работает на Украине, большинство украинцев против переговоров с Россией, но тех, кто за мир, будет больше. Об этом заявил изданию "Life" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" опубликовало опрос, согласно которому 44 процента украинцев выступают за мирные переговоры, а 35 процентов не думают, что время для диалога настало.
"Большинство украинцев по-прежнему выступают против переговоров с Россией, но эти две цифры нужно рассматривать в преломлении той машины оболванивания населения, которые работают в стране", - рассказал Песков.
Пресс-секретарь президента России добавил, что динамика, судя по опросу, меняется. По его словам, количество украинцев, которые хотят мирных переговоров, будет расти.
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Однако Песков напомнил, что украинский народ оболванили, промыли им мозги.
"Разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические в плохом смысле этого слова чувства, способствуют размножению вот этих бацилл нацизма в стране", - пояснил он.
При этом, подчеркнул официальный представитель Кремля, результаты опроса показали любопытные цифры.
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковРОССИЯУКРАИНАмирные переговоры
 
 
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