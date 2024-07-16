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Решетников обратил внимание на кадровый дисбаланс в регионах СКФО

Решетников обратил внимание на кадровый дисбаланс в регионах СКФО - 16.07.2024, ПРАЙМ

Решетников обратил внимание на кадровый дисбаланс в регионах СКФО

Министр экономического развития России Максим Решетников обратил внимание на кадровый дисбаланс и низкую занятость молодежи в регионах Северного Кавказа,... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T15:17+0300

2024-07-16T15:17+0300

2024-07-16T15:17+0300

скфо

кадры

максим решетников

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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - ПРАЙМ. Министр экономического развития России Максим Решетников обратил внимание на кадровый дисбаланс и низкую занятость молодежи в регионах Северного Кавказа, предложил нарастить финансирование в нацпроекте "Кадры" мероприятий по программе "Профессионалитет" для этих субъектов. "На Кавказе по-прежнему остро стоит вопрос кадрового дисбаланса и низкого трудоустройства молодежи", - сказал Решетников. По его словам, за последние три года в рамках федерального проекта "Профессионалитет" из 450 получателей грантов на создание кластеров среднего профессионального образования только 3% пришлось на регионы СКФО. "Это 12 колледжей. Это, конечно, хорошо, но у нас здесь молодежи 12%. И мы, конечно, считаем крайне важным нарастить финансирование именно по линии нового национального проекта на Северном Кавказе", - сказал Решетников. Он пояснил, что действующий механизм опирается на крупные промышленные предприятия, и таким образом фактически изолирует Северный Кавказ. "Мы вчера буквально на стратсессии обсуждали этот вопрос. Поэтому просим найти механизм - либо квоту для регионов СКФО, либо проводить отдельный конкурсный отбор. Просим принципиально нас поддержать", - обратился Решетников к премьер-министру Михаилу Мишустину. Глава Минэкономразвития также сообщил, что вместе с регионами отработали приоритетную потребность в финансировании 64 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. "Учитывая важность этих объектов для округа, просим коллег из отраслевых министерств предусмотреть их финансирование при формировании нацпроектов, обратив особое внимание на объекты Северного Кавказа", - добавил министр. Проект "Профессионалитет" начал работать в России с 1 сентября 2022 года. Его цель – помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов. В проект интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты. В рамках "Профессионалитета" обновляется учебная база техникумов и колледжей, создаются образовательно-производственные кластеры, предприятия вместе с образовательными учреждениями участвуют в формировании образовательных программ.

https://1prime.ru/20240704/vypuskniki-849746266.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

скфо, кадры, максим решетников